Як назвати малюка у серпні, щоб у нього була щаслива доля

Вибір імені для новонародженої дитини дуже важливий і в майбутньому ім'я може відіграти велику роль для всієї долі. З давніх-давен для правильного вибору імені використовували спеціальний календар - Святці. Кожна дата цього календаря відповідає імені святого, який дасть дитині свій захист і благословення.

У сучасному світі дітям часто дають подвійні імена – одне за Святцями, а друге – звичайне, на вибір батьків.