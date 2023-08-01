Як назвати малюка у серпні, щоб у нього була щаслива доля

Вибір імені для новонародженої дитини дуже важливий і в майбутньому ім'я може відіграти велику роль для всієї долі. З давніх-давен для правильного вибору імені використовували спеціальний календар - Святці. Кожна дата цього календаря відповідає імені святого, який дасть дитині свій захист і благословення.
У сучасному світі дітям часто дають подвійні імена – одне за Святцями, а друге – звичайне, на вибір батьків.
Як назвати малюка, який народиться у серпні 2023 року - читайте у матеріалі Styler.
1 серпня: Григорій, Дмитро, Роман, Серафим, Степан
2 серпня: Опанас, Ілля, Касьян, Сава
3 серпня: Анна, Георгій, Євген, Іван, Петро, Семен, Федір
4 серпня: Олексій, Корній, Марія, Михайло, Зіна
5 серпня: Анна, Андрій, Аполлон, Віталій, Трохим, Федір, Стелла
6 серпня: Анатолій, Опанас, Борис, Гліб, Давид, Іван, Христина, Микола, Полікарп, Роман, Христина
7 серпня: Олександр, Анна, Іраїда, Макар, Олімпіада
8 серпня: Мойсей, Параска, Федір
9 серпня: Анфіса, Герман, Климент, Наум, Микола, Пантелеймон, Сава.
10 серпня: Анастасія, Антоніна, Василь, Олена, Юхим, Іван, Ірина, Мойсей, Никанор, Микола, Павло, Прохор, Юліан
11 серпня: Олексій, Кузьма, Костянтин, Михайло, Микола, Роман, Серафим, Серафима
12 серпня: Агнія, Анатолій, Ангеліна, Аполлон, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло
13 серпня: Анна, Антон, Арсен, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Єлизавета, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій
14 серпня: Олександр, Антон, Гурій, Леонтій
15 серпня: Василь, Никодим, Степан
16 серпня: Антон, Кузьма
17 серпня: Антон, Денис, Євдокія, Іван, Костянтин, Максиміліан
18 серпня: Дар'я, Євдокія, Юхим, Іван, Христина, Максиміліан, Марія, Нонна, Симон, Христина
20 серпня: Олександр, Олексій, Антон, Опанас, Василь, Дмитро, Іван, Митрофан, Михайло, Никанор, Петро, Феодосій
21 серпня: Герман, Григорій, Омелян, Йосип, Леонід, Мирон, Мойсей, Микола, Сава, Федір
22 серпня: Олексій, Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Ірина, Леонтій, Макар, Маргарита, Марія, Матвій, Петро, Самуїл, Юліан, Яків
23 серпня: Опанас, В'ячеслав, Лавр, Лаврентій, Роман, Сава
24 серпня: Олександр, Василь, Донат, Клавдій, Лілія, Макар, Максим, Марія, Марк, Мартін, Сусанна, Федір
25 серпня: Олександр, Олексій, Антон, Аркадій, Варлаам, Василь, В'ячеслав, Герман, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Петро, Сава, Сергій, Степан, Федір, Яків
26 серпня: Олексій, Василь, Євдокія, Іван, Іполит, Костянтин, Ксенія, Максим, Микола, Серафим, Тихін, Яків
27 серпня: Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Єва, Євдокія, Матвій, Микола, Семен, Федір, Феодосій
29 серпня: Яким, Олександр, Анна, Лаврентій, Никодим, Ніл, Степан, Яків
30 серпня: Олексій, Дмитро, Ілля, Мирон, Павло, Пімен, Уляна, Філіпп.
31 серпня: Георгій, Григорій, Денис, Євген, Омелян, Іван, Іван, Лавр, Лев, Лука, Макар, Михайло, Уляна, Фрол
Діти, народжені у серпні - це сильні та незалежні особистості, які завжди прагнуть перемоги. Вони добрі й шляхетні, але при цьому не дозволяють кривдити ні себе, ні всіх, хто поруч.
Як назвати хлопчика: Олександр, Леонід, Олексій, Антон, Михайло, Серафим, Яків, Давид, Єгор, Степан, Валентин, Костянтин, Юліан, Борис, Мирон, Роман, Ілля, Пилип, Георгій, Юрій, Герман, Дмитро, Микола, Аркадій, Павло, Денис, Максим, Матвій, Іван.
Як назвати дівчинку : Христина, Тетяна, Надія, Валентина, Анастасія, Ксенія, Анна, Вероніка, Анфіса, Венера, Станіслава, Еліна, Ванесса, Меланія.
До речі, раніше ми розповідали про те, які є стародавні українські імена для дівчаток.
А також ми писали про те, як правильно підібрати ім'я дитині за знаком Зодіаку.