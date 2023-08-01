Как назвать малыша в августе, чтобы у него была счастливая судьба

Выбор имени для новорожденного ребенка очень важен и в будущем имя может сыграть большую роль для всей его судьбы. С древних времен для правильного выбора имени использовали специальный календарь - Святцы. Каждая дата в этом календаре соответствует имени святого, который даст ребенку свою защиту и благословение.

В современном мире детям часто дают двойные имена - одно по Святцам, а второе - обычное, на выбор родителей.