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Как назвать малыша в августе, чтобы у него была счастливая судьба

Как назвать ребенка в августе 2023 (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Выбор имени для новорожденного ребенка очень важен и в будущем имя может сыграть большую роль для всей его судьбы. С древних времен для правильного выбора имени использовали специальный календарь - Святцы. Каждая дата в этом календаре соответствует имени святого, который даст ребенку свою защиту и благословение.

В современном мире детям часто дают двойные имена - одно по Святцам, а второе - обычное, на выбор родителей.

Как назвать малыша, который родится в августе 2023 года - читайте в материале Styler.

Календарь имен по Святцам

1 августа: Григорий, Дмитрий, Роман, Серафим, Степан

2 августа: Афанасий, Илья, Касьян, Савва

3 августа: Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Семен, Федор

4 августа: Алексей, Корней, Мария, Михаил, Зина

5 августа: Анна, Андрей, Аполлон, Виталий, Трофим, Федор, Стелла

6 августа: Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Кристина, Николай, Поликарп, Роман, Христина

7 августа: Александр, Анна, Ираида, Макар, Олимпиада

8 августа: Моисей, Прасковья, Федор

9 августа: Анфиса, Герман, Климент, Наум, Николай, Пантелеймон, Савва.

10 августа: Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Ефим, Иван, Ирина, Моисей, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Юлиан

11 августа: Алексей, Кузьма, Константин, Михаил, Николай, Роман, Серафим, Серафима

12 августа: Агния, Анатолий, Ангелина, Аполлон, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел

13 августа: Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Елизавета, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий

14 августа: Александр, Антон, Гурий, Леонтий

15 августа: Василий, Никодим, Степан

16 августа: Антон, Кузьма

17 августа: Антон, Денис, Евдокия, Иван, Константин, Максимилиан

18 августа: Дарья, Евдокия, Ефим, Иван, Кристина, Максимилиан, Мария, Нонна, Симон, Христина

20 августа: Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Митрофан, Михаил, Никанор, Петр, Феодосий

21 августа: Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей, Николай, Савва, Федор

22 августа: Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий, Макар, Маргарита, Мария, Матвей, Петр, Самуил, Юлиан, Яков

23 августа: Афанасий, Вячеслав, Лавр, Лаврентий, Роман, Савва

24 августа: Александр, Василий, Донат, Клавдий, Лилия, Макар, Максим, Мария, Марк, Мартин, Сусанна, Федор

25 августа: Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Варлаам, Василий, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Петр, Савва, Сергей, Степан, Федор, Яков

26 августа: Алексей, Василий, Евдокия, Иван, Ипполит, Константин, Ксения, Максим, Николай, Серафим, Тихон, Яков

27 августа: Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Ева, Евдокия, Матвей, Николай, Семен, Федор, Феодосий

29 августа: Аким, Александр, Анна, Лаврентий, Никодим, Нил, Степан, Яков

30 августа: Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Пимен, Ульяна, Филипп.

31 августа: Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Иоанн, Лавр, Лев, Лука, Макар, Михаил, Ульяна, Фрол

Какие имена подойдут детям в августе (по астрологии)

Дети, рожденные в августе - это сильные и независимые личности, которые всегда стремятся к победе. Они добрые и благородные, но при этом не позволяют обижать ни себя, ни всех, кто находится рядом.

Как назвать мальчика: Александр, Леонид, Алексей, Антон, Михаил, Серафим, Яков, Давид, Егор, Степан, Валентин, Константин, Юлиан, Борис, Мирон, Роман, Илья, Филипп, Георгий, Юрий, Герман, Дмитрий, Николай, Аркадий, Павел, Денис, Максим, Матвей, Иван.

Как назвать девочку: Кристина, Татьяна, Надежда, Валентина, Анастасия, Ксения, Анна, Вероника, Анфиса, Венера, Станислава, Элина, Ванесса, Мелания. 

Кстати, ранее мы рассказывали о том, какие существуют древние украинские имена для девочек.

А также мы писали о том, как правильно подобрать имя ребенку по знаку Зодиака.

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