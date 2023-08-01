Как назвать малыша в августе, чтобы у него была счастливая судьба

Выбор имени для новорожденного ребенка очень важен и в будущем имя может сыграть большую роль для всей его судьбы. С древних времен для правильного выбора имени использовали специальный календарь - Святцы. Каждая дата в этом календаре соответствует имени святого, который даст ребенку свою защиту и благословение.
В современном мире детям часто дают двойные имена - одно по Святцам, а второе - обычное, на выбор родителей.
Как назвать малыша, который родится в августе 2023 года - читайте в материале Styler.
1 августа: Григорий, Дмитрий, Роман, Серафим, Степан
2 августа: Афанасий, Илья, Касьян, Савва
3 августа: Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Семен, Федор
4 августа: Алексей, Корней, Мария, Михаил, Зина
5 августа: Анна, Андрей, Аполлон, Виталий, Трофим, Федор, Стелла
6 августа: Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Кристина, Николай, Поликарп, Роман, Христина
7 августа: Александр, Анна, Ираида, Макар, Олимпиада
8 августа: Моисей, Прасковья, Федор
9 августа: Анфиса, Герман, Климент, Наум, Николай, Пантелеймон, Савва.
10 августа: Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Ефим, Иван, Ирина, Моисей, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Юлиан
11 августа: Алексей, Кузьма, Константин, Михаил, Николай, Роман, Серафим, Серафима
12 августа: Агния, Анатолий, Ангелина, Аполлон, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел
13 августа: Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Елизавета, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий
14 августа: Александр, Антон, Гурий, Леонтий
15 августа: Василий, Никодим, Степан
16 августа: Антон, Кузьма
17 августа: Антон, Денис, Евдокия, Иван, Константин, Максимилиан
18 августа: Дарья, Евдокия, Ефим, Иван, Кристина, Максимилиан, Мария, Нонна, Симон, Христина
20 августа: Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Митрофан, Михаил, Никанор, Петр, Феодосий
21 августа: Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей, Николай, Савва, Федор
22 августа: Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий, Макар, Маргарита, Мария, Матвей, Петр, Самуил, Юлиан, Яков
23 августа: Афанасий, Вячеслав, Лавр, Лаврентий, Роман, Савва
24 августа: Александр, Василий, Донат, Клавдий, Лилия, Макар, Максим, Мария, Марк, Мартин, Сусанна, Федор
25 августа: Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Варлаам, Василий, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Петр, Савва, Сергей, Степан, Федор, Яков
26 августа: Алексей, Василий, Евдокия, Иван, Ипполит, Константин, Ксения, Максим, Николай, Серафим, Тихон, Яков
27 августа: Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Ева, Евдокия, Матвей, Николай, Семен, Федор, Феодосий
29 августа: Аким, Александр, Анна, Лаврентий, Никодим, Нил, Степан, Яков
30 августа: Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Пимен, Ульяна, Филипп.
31 августа: Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Иоанн, Лавр, Лев, Лука, Макар, Михаил, Ульяна, Фрол
Дети, рожденные в августе - это сильные и независимые личности, которые всегда стремятся к победе. Они добрые и благородные, но при этом не позволяют обижать ни себя, ни всех, кто находится рядом.
Как назвать мальчика: Александр, Леонид, Алексей, Антон, Михаил, Серафим, Яков, Давид, Егор, Степан, Валентин, Константин, Юлиан, Борис, Мирон, Роман, Илья, Филипп, Георгий, Юрий, Герман, Дмитрий, Николай, Аркадий, Павел, Денис, Максим, Матвей, Иван.
Как назвать девочку: Кристина, Татьяна, Надежда, Валентина, Анастасия, Ксения, Анна, Вероника, Анфиса, Венера, Станислава, Элина, Ванесса, Мелания.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, какие существуют древние украинские имена для девочек.
А также мы писали о том, как правильно подобрать имя ребенку по знаку Зодиака.