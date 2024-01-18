Як називали дітей 100 років тому. Ці забуті українські імена можуть вразити та здивувати

Мода на незвичайні імена для дітей набирає обертів. І нині багатьом було б цікаво дізнатися, як називали дітей 100 та 150 років тому. Як виявилося, імена були дуже незвичайними та цікавими.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про оригінальні імена, які нині дуже рідко зустрічаються.
Під час написання матеріалу було використано джерела: відео з TikTik-сторінки блогера metabloger, Вікіпедія.
Під час прогулянки кладовищем блогер натрапив на старі могили та звернув увагу на імена людей. У минулому дівчат називали дуже оригінально. Нині такі імена можуть вразити та здивувати.
Також блогер помітив й інші цікаві українські імена: Февронія, Євдокія, Павліна, Пелагія, Розалія, Клавдія.
Звісно ж, цікаві імена отримували не тільки дівчата. Зокрема, блогер побачив такі оригінальні варіанти:
Раніше ми вже розповідали, що сторічне фото українок у Бахмуті ошелешило мережу.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, що їли та пили в українських шинках у 18 столітті.