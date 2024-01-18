Как называли детей 100 лет назад. Эти забытые украинские имена могут поразить и удивить

Мода на необычные имена для детей набирает обороты. И сейчас многим интересно было бы узнать, как называли детей 100 и 150 лет назад. Как оказалось, имена были очень необычными и интересными.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об оригинальных именах, которые сейчас очень редко встречаются.
При написании материала были использованы источники: видео с TikTik-страницы блогера metabloger, Википедия.
Во время прогулки по кладбищу блогер наткнулся на старые могилы и обратил внимание на имена людей. В прошлом девушек называли очень оригинально. В настоящее время такие имена могут поразить и удивить.
Также блогер заметил и другие интересные украинские имена: Феврония, Евдокия, Павлина, Пелагия, Розалия, Клавдия.
Конечно, интересные имена получали не только девочки. В частности, блогер увидел такие оригинальные варианты:
Ранее мы уже рассказывали, что столетнее фото украинок в Бахмуте ошарашило сеть .
Кроме того, недавно стало известно, что ели и пили в украинских шинках в 18 веке.