Как называли детей 100 лет назад. Эти забытые украинские имена могут поразить и удивить

Как раньше называли девушек

Во время прогулки по кладбищу блогер наткнулся на старые могилы и обратил внимание на имена людей. В прошлом девушек называли очень оригинально. В настоящее время такие имена могут поразить и удивить.

Петрунелия - происходит от мужского имени Петр

Агриппина - древнеримское имя, еще одна форма - Горпина

Агафья - христианское женское имя, в переводе с древнегреческого - добрая, хорошая

Федора - старое имя греческого происхождения, происходит от мужского - Федор

Михайлина - женская форма имени Михаил

Прасковия (Парасковия) - в прошлом было популярным украинским именем, каноническая форма - Параскева.

Также блогер заметил и другие интересные украинские имена: Феврония, Евдокия, Павлина, Пелагия, Розалия, Клавдия.

Необычные украинские имена для мальчиков

Конечно, интересные имена получали не только девочки. В частности, блогер увидел такие оригинальные варианты: