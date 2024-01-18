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Как называли детей 100 лет назад. Эти забытые украинские имена могут поразить и удивить

Четверг 18 января 2024 15:12
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Как называли детей 100 лет назад. Эти забытые украинские имена могут поразить и удивить Как раньше называли детей (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Мода на необычные имена для детей набирает обороты. И сейчас многим интересно было бы узнать, как называли детей 100 и 150 лет назад. Как оказалось, имена были очень необычными и интересными.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об оригинальных именах, которые сейчас очень редко встречаются.

При написании материала были использованы источники: видео с TikTik-страницы блогера metabloger, Википедия.

Как раньше называли девушек

Во время прогулки по кладбищу блогер наткнулся на старые могилы и обратил внимание на имена людей. В прошлом девушек называли очень оригинально. В настоящее время такие имена могут поразить и удивить.

  • Петрунелия - происходит от мужского имени Петр
  • Агриппина - древнеримское имя, еще одна форма - Горпина
  • Агафья - христианское женское имя, в переводе с древнегреческого - добрая, хорошая
  • Федора - старое имя греческого происхождения, происходит от мужского - Федор
  • Михайлина - женская форма имени Михаил
  • Прасковия (Парасковия) - в прошлом было популярным украинским именем, каноническая форма - Параскева.

Также блогер заметил и другие интересные украинские имена: Феврония, Евдокия, Павлина, Пелагия, Розалия, Клавдия.

Необычные украинские имена для мальчиков

Конечно, интересные имена получали не только девочки. В частности, блогер увидел такие оригинальные варианты:

  • Аким - происходит от древнееврейского имени Йехоаким
  • Евстакий - украинское имя греческого происхождения, производные формы - Евстахий, Стах, Остап
  • Лаврентий - имя, которое могло уйти от латинского "Лавр", или от названия города Лаврент в Италии
  • Ярема - образованное от имени библейского пророка Иеремии
  • Якуб - украинское мужское имя древнееврейского происхождения
  • Эвальд - старое немецкое имя
  • Август - латинское имя, которое также имеет женскую версию - Августина.

Ранее мы уже рассказывали, что столетнее фото украинок в Бахмуте ошарашило сеть .

Кроме того, недавно стало известно, что ели и пили в украинских шинках в 18 веке.

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