Как называли детей 100 лет назад. Эти забытые украинские имена могут поразить и удивить
Мода на необычные имена для детей набирает обороты. И сейчас многим интересно было бы узнать, как называли детей 100 и 150 лет назад. Как оказалось, имена были очень необычными и интересными.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об оригинальных именах, которые сейчас очень редко встречаются.
При написании материала были использованы источники: видео с TikTik-страницы блогера metabloger, Википедия.
Как раньше называли девушек
Во время прогулки по кладбищу блогер наткнулся на старые могилы и обратил внимание на имена людей. В прошлом девушек называли очень оригинально. В настоящее время такие имена могут поразить и удивить.
- Петрунелия - происходит от мужского имени Петр
- Агриппина - древнеримское имя, еще одна форма - Горпина
- Агафья - христианское женское имя, в переводе с древнегреческого - добрая, хорошая
- Федора - старое имя греческого происхождения, происходит от мужского - Федор
- Михайлина - женская форма имени Михаил
- Прасковия (Парасковия) - в прошлом было популярным украинским именем, каноническая форма - Параскева.
Также блогер заметил и другие интересные украинские имена: Феврония, Евдокия, Павлина, Пелагия, Розалия, Клавдия.
Необычные украинские имена для мальчиков
Конечно, интересные имена получали не только девочки. В частности, блогер увидел такие оригинальные варианты:
- Аким - происходит от древнееврейского имени Йехоаким
- Евстакий - украинское имя греческого происхождения, производные формы - Евстахий, Стах, Остап
- Лаврентий - имя, которое могло уйти от латинского "Лавр", или от названия города Лаврент в Италии
- Ярема - образованное от имени библейского пророка Иеремии
- Якуб - украинское мужское имя древнееврейского происхождения
- Эвальд - старое немецкое имя
- Август - латинское имя, которое также имеет женскую версию - Августина.
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