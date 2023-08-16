Как накопить на авто и при этом не отказывать себе во всем: советы эксперта

Покупка автомобиля является хорошим и правильным решением, если вам действительно нужен личный транспорт. Однако нужно не забывать, что приобретение - это не единоразовый вклад, ведь машину нужно ремонтировать, заправлять и совершенствовать для собственного комфорта.

Как купить авто так, чтобы оно не стало обузой, рассказала эксперт по финансовой грамотности Галина Третяк на своей странице в Instagram .

Как выбрать ценовой диапазон

Существует неписаная закономерность: чем дороже машина, тем дороже ее обслуживание. Поэтому при выборе ориентируйтесь на свой годовой доход.

Эксперт советует закладывать на покупку авто не более 25-35% вашего годового дохода до уплаты налогов.

К примеру, если в год вы зарабатываете 240 000 гривен (20 000 в месяц), тогда целесообразно выбирать транспорт от 60 000 до 84 000 гривен. Очевидно, что если вы хотите более дорогое авто, тогда стоит задуматься над тем, как сгенерировать дополнительный доход.

Максимальная сумма, которую вы можете потратить на машину должна составлять шесть ваших месячных доходов. Однако учтите еще и обслуживание, которое может быть дорогим.

Что нужно учитывать в обслуживании

В этот пункт нужно закладывать:

страховку

заправку

мойку

замену расходных материалов

парковку

штрафы

Поэтому для расчетов лучше опираться именно на годовой доход. Так вы будете понимать, сможете ли позволить себе машину, которую хотите. И так, чтобы при этом не пришлось экономить на всем.

А как правильно брать кредит?

В таком случае используйте правило "20/4/10", где:

20% - это сумма первого взноса

4 - это максимальное количество лет для выплаты

10% - допустимая месячная сумма для обслуживания

Давайте рассчитаем это правило для авто за 30 000 долларов. Таким образом, первый взнос должен составлять 6 000 долларов, а ежемесячное обслуживание - 700 долларов с учетом того, что выплата на четыре года.