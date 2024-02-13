Як навчитися говорити "ні": простий трюк від психолога

Як зазначає експерт, говорити "ні" - це не ознака егоїзму, безчесності або невихованості. Це спосіб самоствердження, захисту особистих потреб та збереження емоційного благополуччя.

Вона дала декілька корисних порад, як навчитися говорити "ні":

1. Визначте свої можливості.

2. Практикуйте висловлювання "ні". Через практику, говорити фантомно, або другу який зможе підтримати.

3. Спробуйте говорити "ні" на різні ситуації, щоб почуватися впевненіше.

4. Використовуйте "Я-повідомлення". Замість прямої відмови, використовуйте конструктивну комунікацію.

Наприклад, скажіть: "Я розумію, що ти просиш, але зараз у мене немає можливості допомогти". Це допоможе зменшити можливу конфліктність та зберегти взаємовідносини.

"Ви не зобов'язані задовольняти всі запити/потреби інших людей. Дозвольте собі ставити себе на перше місце і прислуховуватись до своїх потреб. Пам'ятайте, що вміння говорити "ні" - це процес, який потребує часу та практики. Почніть з малих кроків та дозвольте собі відчути контроль над своїм життям і емоціями", - пояснює Дарина Степанчук.