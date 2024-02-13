Как научиться говорить "нет": простой трюк от психолога

Как отмечает эксперт, говорить "нет" – это не признак эгоизма, бесчестности или невоспитанности. Это способ самоутверждения, защиты личных потребностей и сохранения эмоционального благополучия.

Она дала несколько полезных советов, как научиться говорить "нет":

1. Определите свои способности.

2. Практикуйте высказывания "нет". Через практику, говорить фантомно, или вторую, которая сможет поддержать.

3. Попробуйте говорить "нет" на разные ситуации, чтобы чувствовать себя увереннее.

4. Используйте "Я-сообщение". Вместо прямого отказа используйте конструктивную коммуникацию.

К примеру, скажите: "Я понимаю, что ты просишь, но сейчас у меня нет возможности помочь". Это поможет снизить возможную конфликтность и сохранить взаимоотношения.

"Вы не обязаны удовлетворять все запросы/потребности других людей. Позвольте себе ставить себя на первое место и прислушиваться к своим потребностям. Помните, что умение говорить "нет" - это процесс, который требует времени и практики. Начните с малых шагов и позвольте себе почувствовать контроль над своей жизнью и эмоциями", - объясняет Дарья Степанчук.