RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как научиться говорить "нет": простой трюк от психолога

Как научиться говорить "нет" (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Вспомните, сколько раз вы делали вещи, на которые не было желания, сил, возможностей, ресурса только потому, что не могли отказать. Когда мы не можем сказать "нет", мы запускаем механизм истощения, повреждения себя внутренне и теряем контроль над собственной жизнью.

Как эффективно научиться говорить "нет", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение психолога Дарьи Степанчук в Instagram.

Как отмечает эксперт, говорить "нет" – это не признак эгоизма, бесчестности или невоспитанности. Это способ самоутверждения, защиты личных потребностей и сохранения эмоционального благополучия.

Она дала несколько полезных советов, как научиться говорить "нет":

1. Определите свои способности.

2. Практикуйте высказывания "нет". Через практику, говорить фантомно, или вторую, которая сможет поддержать.

3. Попробуйте говорить "нет" на разные ситуации, чтобы чувствовать себя увереннее.

4. Используйте "Я-сообщение". Вместо прямого отказа используйте конструктивную коммуникацию.

К примеру, скажите: "Я понимаю, что ты просишь, но сейчас у меня нет возможности помочь". Это поможет снизить возможную конфликтность и сохранить взаимоотношения.

"Вы не обязаны удовлетворять все запросы/потребности других людей. Позвольте себе ставить себя на первое место и прислушиваться к своим потребностям. Помните, что умение говорить "нет" - это процесс, который требует времени и практики. Начните с малых шагов и позвольте себе почувствовать контроль над своей жизнью и эмоциями", - объясняет Дарья Степанчук.

Читайте РБК-Украина в Google News