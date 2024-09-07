Як насправді Пугачова поводилася в Києві з українськими акторами: "Її побоювалися всі"

"Про спільну роботу з Пугачовою хочу сказати одне: вона з повагою ставилася абсолютно до всіх членів колективу", - заявила Шеліга.

За словами артистки, Пугачова казала, аби їй підказували, адже вона не акторка, а співачка. На зйомках їй дійсно підказували та навіть робили зауваження.

І співачка, як стверджує Шеліга, дослухалася до порад. А колись вона приїхала на майданчик з температурою. Це вразило акторку.

Пугачова в мюзиклі "За двома зайцями" (скріншот)

"Час від часу присідала на стільчик, перепочивала і знову в кадр. А опісля поїхала ще на ділову зустріч. Я не знаю, чи змогла би так, а вона сказала, що чекають люди, не може відмовити", - пригадала Шеліга.

Втім, на зйомках до Пугачової усе одно ставилися з обережністю. Шеліга навіть бачила, як співачка висловлювала незадоволення. Але, запевняє вона, це було не примхами.

"Звісно, її побоювалися всі, починаючи з адміністраторів, закінчуючи продюсерами. Однак я лише кілька разів за всі знімальні дні бачила її незадоволеною, і всі претензії - це було у справі, не зіркові примхи. З нею було комфортно працювати, вона поводилась тихо, працювала нарівні з усіма", - зазначила Шеліга.

Пугачова на зйомках у 2004 році (скріншот)

Окрім цього, акторка висловилася щодо позиції Пугачової та її обранця Максима Галкіна. На думку Шеліги, зіркове подружжя розуміють, що коїть РФ.

"Що я думаю про Пугачову та Галкіна? Що вони нормальні люди. Розуміють, що Росія - агресор, що РФ вбиває людей. Те, що відбулося днями в Полтаві, це дуже страшно. А у Львові? Хіба нормальні люди можуть таке підтримувати?" - резюмувала вона.