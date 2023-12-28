Як насправді потрібно лікуватися при COVID: поради від сімейного лікаря

1. Пити багато рідини (звичайна вода, чай, сік, узвар - що вам до вподоби, але не забувайте про високий вміст цукру в напоях, крім води).

2. Жарознижуючі та знеболюючі засоби:

парацетамол 500 мг по 1 таблетці максимум 4 рази на добу.

ібупрофен 400 мг по 1 таблетці максимум 3 рази на добу.

Збивати температуру тільки вище 38,5 градусів, ці препарати усувають ломоту в тілі та знімають головний біль.

3. Якщо є нежить - промивати ніс гіпотонічними сольовими розчинами (Но-соль, Пшик, Аквамаріс, Хьюмер чи будь-який інший). Якщо більше турбує закладеність, набряк носу - використовуйте гіпертонічні сольові розчини.

4. При болі в горлі рекомендую льодяники/спреї з діючою речовиною бензидамін (Тантум верде, Фортеза, Фіорда, Септолете тотал, Зіпелор, Фарі верде.)

5. При кашлі доказову базу має мед! Також важливий мікроклимат в приміщенні. Якщо кашель стає удушливий, надокучає - UpToDate рекомендує декстрометорфан.

6. Вітамін D 2000МО зранку під час їди.

Не менше важливими, хоч і простими рекомендаціями є часте провітрювання приміщення та оптимальний рівень вологи (40-60%), температуру повітря 18-22 градусів. Здоровий сон, раціональне харчування і відпочинок.

Дуже популярні вітамін С, цинк мають позитивний ефект лише в людей з дефіцитом. Вітаміну С ми досить отримуємо з їжею, тому що цілий рік маємо доступ до фруктів та овочів. Якщо дуже хочете лікуватись - можете приймати, але це не життєве необхідні препарати.

"Розрекламовані противірусні препарати (гропринозин, новірин, амізон, аміксин) НЕ МАЮТЬ НІЯКОГО ВПЛИВУ НА ВІРУС SARS-CoV-2!! Не будьте жертвами реклами. Гомеопатія, рослинні препарати - всьо не туди. Питання противірусних препаратів прямої дії (фавіпіравір, молнупіравір), які мають доведену ефективність відносно вірусу SARS-CoV-2, антикоагулянтів (кроворозріджуючих препаратів), гормонів та антибактеріальних препаратів вирішується індивідуально ЛІКАРЕМ. Часто для цього потрібно здати ряд аналізів", - попереджає лікар.

Також вона радить у більш важких випадках слідкувати за сатурацією, а у старших людей - за артеріальним тиском.

