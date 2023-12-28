Как на самом деле нужно лечиться при COVID: советы от семейного врача

1. Пить много жидкости (обычная вода, чай, сок, компот - что вам нравится, но не забывайте о высоком содержании сахара в напитках, кроме воды).

2. Жаропонижающие и обезболивающие средства:

парацетамол 500 мг по 1 таблетке максимум 4 раза в день.

ибупрофен 400 мг по 1 таблетке максимум 3 раза в день.

Сбивать температуру только выше 38,5 градуса, эти препараты устраняют ломоту в теле и снимают головную боль.

3. Если есть насморк - промывать нос гипотоническими солевыми растворами (Но-соль, Пшик, Аквамарис, Хьюмер или любой другой). Если больше беспокоит заложенность, отек носа - используйте гипертонические солевые растворы.

4. При боли в горле рекомендую леденцы/спреи с действующим веществом бензидамин (Тантум верде, Фортеза, Фьорда, Септолете тотал, Зипелор, Фари верде.)

5. При кашле доказательную базу имеет мед! Также важен микроклимат в помещении. Если кашель становится удушливым, надоедает - UpToDate рекомендует декстрометорфан.

6. Витамин D 2000 МЕ утром во время еды.

Не менее важными, хоть и простыми рекомендациями являются частое проветривание помещения и оптимальный уровень влаги (40-60%), температура воздуха 18-22 градусов. Здоровый сон, рациональное питание и отдых.

Очень популярны витамин С, цинк оказывают положительный эффект только у людей с дефицитом. Витамина С мы достаточно получаем с едой, потому что круглый год имеем доступ к фруктам и овощам. Если очень хотите лечиться - можете принимать, но это не жизненно необходимые препараты.

"Разрекламированные противовирусные препараты (гропринозин, новорин, амизон, амиксин) НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО ВЛИЯНИЯ НА ВИРУС SARS-CoV-2!! Не будьте жертвами рекламы. Гомеопатия, растительные препараты - все не туда. Вопрос противовирусных препаратов прямого действия (фавипиравир, молнупиравир), имеющих доказанную эффективность в отношении вируса SARS-CoV-2, антикоагулянтов (кроворазжижающих препаратов), гормонов и антибактериальных препаратов решается индивидуально ВРАЧЕМ. Зачастую для этого нужно сдать ряд анализов", - предупреждает врач.

Также она советует в более тяжелых случаях следить за сатурацией, а у пожилых людей - за артериальным давлением.