Як напекти гору тонких млинців за лічені хвилини: крутий лайфхак

Млинці - це дуже просто, але довго

В класичному рецепті млинців є яйця, цукор, сіль, молоко, олія та борошно.

Але що б ви не додали, вам треба буде випікати миску рідкуватого тіста, виливаючи його порційно на сковороду.

Попередньо приготуйте начинки для млинців, щоб загортати їх в процесі випікання і зекономити час.

І не забувайте під час випікання перемішувати тісто, позаяк воно розшаровується і стає густішим знизу і рідшим згори.

Як пришвидшити процес?

Візьміть одразу дві сковороди. Навіть якщо вони різного розміру і не зовсім млинцеві, нічого страшного. Головне – ви маєте точно знати, що тісто до них не прилипатиме.Розігрійте пательні, але не допускайте, щоб вони почали диміти.

Перед першим млинцем додайте на сковороди кілька крапель олії, яку розмажте кулінарним пензликом або паперовим рушником. Щоб решта млинців не приставали до дна, влийте в тісто олію, але не надто сильно перемішуйте, щоб жир не розчинився в ньому повністю.

По черзі виливайте тісто на обидві пательні, обсмажуйте по пару хвилин з обох боків. Якщо у вас між наливанням тіста і зніманням млинців залишаються паузи, можете загортати у млинці начинку, яка не боїться тепла і не потече (як, наприклад, повидло).

Таким чином ви зекономите купу часу, напікши кілька десятків млинців за лічені хвилини.

Дивіться також нижче, як приготувати ажурні млинці на заварному тісті: