Як нанести парфум, аби запах тримався довше: найпростіші лайфхаки

Наносьте правильно

Використати парфум найкраще на відстані 20-30 см від тіла.

В ідеалі парфуми наносити на вологу шкіру, наприклад, одразу після душу. Таким чином запах краще "розкриється" і триматиметься значно довше.

Використайте вазелін

Для того, щоб довше відчувався аромат, можна скористатися вазеліном. Засіб нанесіть на будь-які місця, куди хочете нанести парфуми. Замість вазеліну можна також використати зволожуючий лосьйон.

Вибір ароматів

Давно відомо, що деякі види парфумів вивітрюються швидше. До таких можна віднести фруктові, цитрусові та запахи квітів. Якщо вам важлива стійкість парфумів, то вибирайте з дерев'яними та мускусними нотками.

Зберігання парфумів

Найбільш шкідливими умовами для парфумів - прямі сонячні промені та підвищена вологість. За таких умов аромат швидко вивітрюється та втрачає свої основні якості.

Щоб цього уникнути, зберігайте парфуми у герметично закритих флаконах у скриньках або коробочках, в які не потрапляє сонячне світло.