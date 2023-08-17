Как нанести парфюм, чтобы запах держался дольше: самые простые лайфхаки

Наносите правильно

Использовать парфюм лучше всего на расстоянии 20-30 см от тела.

В идеале духи наносить на влажную кожу, например сразу после душа. Таким образом запах лучше "раскроется" и будет держаться гораздо дольше.

Используйте вазелин

Для того чтобы дольше чувствовался аромат, можно воспользоваться вазелином. Средство нанесите на любые места, куда вы хотите нанести духи. Вместо вазелина можно также использовать увлажняющий лосьон.

Выбор ароматов

Давно известно, что некоторые виды духов выветриваются быстрее. К ним можно отнести фруктовые, цитрусовые и запахи цветов. Если вам важна стойкость духов, то выбирайте из деревянных и мускусных ноток.

Хранение духов

Наиболее вредные условия для духов - прямые солнечные лучи и повышенная влажность. В таких условиях аромат быстро выветривается и теряет свои основные качества.

Чтобы этого избежать, храните духи в герметично закрытых флаконах в ящиках или коробочках, в которые не попадает солнечный свет.