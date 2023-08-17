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Как нанести парфюм, чтобы запах держался дольше: самые простые лайфхаки

Как наносить духи, чтобы дольше продержался запах (фото: freepik)
Автор: Наталия Коваль

На стойкость духов оказывает влияние ряд важных факторов. Однако проблема не всегда связана с качеством средства. Часто человек сам сокращает промежуток времени, в течение которого ощущается аромат.

Как нанести духи, чтобы запах держался дольше - читайте в материале Styler.

Наносите правильно

Использовать парфюм лучше всего на расстоянии 20-30 см от тела.

В идеале духи наносить на влажную кожу, например сразу после душа. Таким образом запах лучше "раскроется" и будет держаться гораздо дольше.

Используйте вазелин

Для того чтобы дольше чувствовался аромат, можно воспользоваться вазелином. Средство нанесите на любые места, куда вы хотите нанести духи. Вместо вазелина можно также использовать увлажняющий лосьон.

Выбор ароматов

Давно известно, что некоторые виды духов выветриваются быстрее. К ним можно отнести фруктовые, цитрусовые и запахи цветов. Если вам важна стойкость духов, то выбирайте из деревянных и мускусных ноток.

Хранение духов

Наиболее вредные условия для духов - прямые солнечные лучи и повышенная влажность. В таких условиях аромат быстро выветривается и теряет свои основные качества.

Чтобы этого избежать, храните духи в герметично закрытых флаконах в ящиках или коробочках, в которые не попадает солнечный свет.

Раньше мы писали, как легко отличить оригинальные духи от подделки.

Также читайте, какие женские запахи мужчины готовы вдыхать снова и снова.

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