Як налаштувати свій комп’ютер для ідеального геймінгу: корисні лайфхаки

Ігровий процес на ПК з Windows 10 може бути неймовірно захоплюючим та приємним досвідом, але для досягнення найкращої продуктивності та візуальної якості ваш комп'ютер повинен бути правильно оптимізований.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як налаштувати ваш ПК для ідеального геймінгу, щоб отримати максимум від вашої системи.

Підтримуйте систему в актуальному стані

Один із найпростіших і найефективніших способів забезпечити плавну роботу ігор - підтримувати операційну систему Windows в актуальному стані. Microsoft регулярно випускає оновлення, які можуть підвищити стабільність системи, виправити помилки та покращити безпеку.

Щоб перевірити наявність оновлень, перейдіть до Налаштувань, потім “Оновлення та безпека”, “Центр оновлень Windows” та натисніть “Перевірити наявність оновлень”. Переконайтеся, що ваша система налаштована на автоматичне встановлення оновлень, щоб не пропустити важливі поліпшення.

Оновіть драйвери відеокарти

Ваші драйвери відеокарти відіграють вирішальну роль у ігровій продуктивності. Такі виробники, як NVIDIA та AMD, часто випускають оновлення драйверів, які оптимізують їх графічні процесори для останніх ігор та забезпечують підвищення продуктивності та виправлення помилок.

Щоб оновити драйвери, відвідайте веб-сайт NVIDIA GeForce Experience або AMD Radeon Software та завантажте останні драйвери для конкретної моделі відеокарти.

Налаштуйте параметри живлення для продуктивності

Windows 10 має різні параметри живлення, які впливають на те, як працює ваш комп'ютер. Для ігор потрібно переконатися, що ваш комп'ютер налаштований на високу продуктивність.

Щоб змінити це налаштування, перейдіть до Панелі керування, потім “Устаткування та звук”, “Електроживлення” та виберіть “Висока продуктивність”. Це налаштування гарантує, що ваш процесор та відеокарта працюють на повну потужність, що має вирішальне значення для ігор.

Вимкніть непотрібні програми автозапуску

Програми автозапуску можуть уповільнювати роботу вашого ПК та споживати цінні системні ресурси, впливаючи на продуктивність ігор. Щоб вимкнути непотрібні програми автозапуску, клацніть правою кнопкою миші на панелі завдань та оберіть “Диспетчер завдань”.

Перейдіть на вкладку Автозавантаження та вимкніть усі програми, які вам не потрібні, щоб вони не запускалися автоматично. Це звільнить оперативну пам'ять та потужність процесора для ваших ігор.

Оптимізуйте налаштування гри

Багато сучасних ігор поставляються з графічними налаштуваннями, що налаштовуються, які дозволяють вам регулювати баланс між продуктивністю і візуальною якістю.

Щоб забезпечити оптимальну продуктивність гри, почніть зі встановлення графічних налаштувань вашої гри на такий попередній набір, як “Високий” або “Ультра”, а потім налаштуйте окремі параметри, такі як якість текстур, згладжування та деталізація тіней, залежно від можливостей вашої системи.

Зниження цих налаштувань може значно підвищити частоту кадрів без істотних збитків для візуальної якості.

Увімкніть ігровий режим

Windows 10 включає вбудовану функцію під назвою Game Mode, яка оптимізує ваш ПК для ігор, перерозподіляючи системні ресурси та мінімізуючи фонову активність.

Щоб увімкнути ігровий режим, перейдіть до Налаштування, потім Ігри, Ігровий режим та увімкніть його. Ця функція допомагає підтримувати вищі та стабільніші частоти кадрів під час гри.

Керуйте візуальними ефектами для кращої продуктивності

Windows 10 має кілька візуальних ефектів, які роблять інтерфейс більш привабливим, але також можуть уповільнити роботу вашої системи. Щоб підвищити продуктивність ігор, ви можете вимкнути ці ефекти.

Клацніть правою кнопкою миші на “Цей комп'ютер” та виберіть “Властивості”. Натисніть “Додаткові параметри системи”, а потім Налаштування у розділі “Продуктивність”.

Виберіть “Налаштувати для максимальної продуктивності”, щоб вимкнути всі візуальні ефекти, або виберіть “Користувач”, щоб вимкнути лише певні ефекти, зберігши інші.

Збільшіть віртуальну пам'ять

Віртуальна пам'ять, також відома як файл підкачки, діє як резерв для оперативної пам'яті, коли вона заповнюється. Збільшення віртуальної пам'яті може покращити продуктивність ігор, особливо якщо ви запускаєте кілька програм одночасно.

Щоб налаштувати віртуальну пам'ять, перейдіть до “Панель управління”, потім “Система та безпека”, “Система”, натисніть “Додаткові параметри системи”, потім Налаштування у розділі “Продуктивність”.

На вкладці "Додатково" натисніть "Змінити" у розділі Віртуальна пам'ять. Задайте користувацький розмір для файлу підкачки, переважно від 1,5 до 3 разів більше розміру вашої оперативної пам'яті.

Вимкніть оптимізацію повноекранного режиму

Оптимізація повноекранного режиму в Windows 10 іноді може викликати проблеми з продуктивністю та затримку введення в іграх.

Щоб вимкнути її, клацніть правою кнопкою миші на виконуваному файлі гри, виберіть "Властивості", перейдіть на вкладку "Сумісність" і встановіть прапорець "Вимкнути оптимізацію повноекранного режиму". Це може призвести до більш плавної гри, особливо у старих іграх.

Очистіть дисковий простір

Захаращений жорсткий диск може уповільнити роботу вашої системи. Регулярно очищайте непотрібні файли, щоб звільнити дисковий простір та підвищити продуктивність.

Використовуйте вбудовану у Windows 10 програму Очищення диска, набравши “Очистка диска” у рядку пошуку та вибравши диск, який потрібно очистити. Цей інструмент допомагає видаляти тимчасові файли, системний кеш та інші непотрібні дані.

Розженіть свою відеокарту та процесор

Розгін вашої відеокарти та процесора може підвищити продуктивність ваших ігор, змушуючи їх працювати на більш високих швидкостях, ніж їх налаштування за замовчуванням.

Такі інструменти, як MSI Afterburner та AMD Ryzen Master, дозволяють вам безпечно розганяти, але пам'ятайте, що це може збільшити тепловиділення та потенційно скоротити термін служби ваших компонентів. Завжди слідкуйте за температурою та забезпечуйте правильне охолодження.

Використовуйте SSD для швидкого завантаження

Твердотільні накопичувачі (SSD) забезпечують більш високу швидкість читання та запису в порівнянні з традиційними жорсткими дисками, що призводить до більш швидкого часу завантаження програм, ігор та покращеної загальної чуйності системи. Якщо ви ще використовуєте жорсткий диск, подумайте про перехід на SSD, щоб поліпшити свій ігровий досвід.