Как настроить свой компьютер для идеального гейминга: полезные лайфхаки

Игровой процесс на ПК с Windows 10 может быть невероятно захватывающим и приятным опытом, но для достижения наилучшей производительности и визуального качества ваш компьютер должен быть правильно оптимизирован.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как настроить ваш ПК для идеального гейминга, чтобы получить максимум от вашей системы.

Поддерживайте систему в актуальном состоянии

Один из самых простых и эффективных способов обеспечить плавную работу игр - поддерживать операционную систему Windows в актуальном состоянии. Microsoft регулярно выпускает обновления, которые могут повысить стабильность системы, исправить ошибки и улучшить безопасность.

Чтобы проверить наличие обновлений, перейдите в Настройки, затем “Обновление и безопасность”, “Центр обновления Windows” и нажмите “Проверить наличие обновлений”. Убедитесь, что ваша система настроена на автоматическую установку обновлений, чтобы не пропустить важные улучшения.

Обновите драйверы видеокарты

Ваши драйверы видеокарты играют решающую роль в игровой производительности. Такие производители, как NVIDIA и AMD, часто выпускают обновления драйверов, которые оптимизируют их графические процессоры для последних игр и обеспечивают повышение производительности и исправление ошибок.

Чтобы обновить драйверы, посетите веб-сайт NVIDIA GeForce Experience или AMD Radeon Software и загрузите последние драйверы для вашей конкретной модели видеокарты.

Настройте параметры питания для производительности

Windows 10 имеет различные настройки питания, которые влияют на то, как работает ваш компьютер. Для игр вам нужно убедиться, что ваш компьютер настроен на высокую производительность.

Чтобы изменить эту настройку, перейдите в Панель управления, затем “Оборудование и звук”, “Электропитание” и выберите “Высокая производительность”. Эта настройка гарантирует, что ваш процессор и видеокарта работают на полную мощность, что имеет решающее значение для игр.

Отключите ненужные программы автозапуска

Программы автозапуска могут замедлять работу вашего ПК и потреблять ценные системные ресурсы, влияя на производительность игр. Чтобы отключить ненужные программы автозапуска, щелкните правой кнопкой мыши на панели задач и выберите “Диспетчер задач”.

Перейдите на вкладку Автозагрузка и отключите все программы, которые вам не нужны, чтобы они не запускались автоматически. Это освободит оперативную память и мощность процессора для ваших игр.

Оптимизируйте настройки игры

Многие современные игры поставляются с настраиваемыми графическими настройками, которые позволяют вам регулировать баланс между производительностью и визуальным качеством.

Чтобы обеспечить оптимальную производительность игры, начните с установки графических настроек вашей игры на такой предварительный набор, как “Высокий” или “Ультра”, а затем настройте отдельные параметры, такие как качество текстур, сглаживание и детализация теней, в зависимости от возможностей вашей системы.

Снижение этих настроек может значительно повысить частоту кадров без существенного ущерба для визуального качества.

Включите игровой режим

Windows 10 включает встроенную функцию под названием Game Mode, которая оптимизирует ваш ПК для игр, перераспределяя системные ресурсы и минимизируя фоновую активность.

Чтобы включить игровой режим, перейдите в Настройки, затем Игры, Игровой режим и включите его. Эта функция помогает поддерживать более высокие и стабильные частоты кадров во время игры.

Управляйте визуальными эффектами для лучшей производительности

Windows 10 имеет несколько визуальных эффектов, которые делают пользовательский интерфейс более привлекательным, но также могут замедлить работу вашей системы. Чтобы повысить производительность игр, вы можете отключить эти эффекты.

Щелкните правой кнопкой мыши на “Этот компьютер” и выберите “Свойства”. Нажмите “Дополнительные параметры системы”, затем Настройки в разделе “Производительность”.

Выберите “Настроить для максимальной производительности”, чтобы отключить все визуальные эффекты, или выберите “Пользовательский”, чтобы отключить только определенные эффекты, сохранив другие.

Увеличьте виртуальную память

Виртуальная память, также известная как файл подкачки, действует как резерв для вашей оперативной памяти, когда она заполняется. Увеличение виртуальной памяти может улучшить производительность игр, особенно если вы запускаете несколько программ одновременно.

Чтобы настроить виртуальную память, перейдите в “Панель управления”, затем “Система и безопасность”, “Система”, нажмите “Дополнительные параметры системы”, затем Настройки в разделе “Производительность”.

На вкладке “Дополнительно” нажмите “Изменить” в разделе Виртуальная память. Задайте пользовательский размер для файла подкачки, предпочтительно от 1,5 до 3 раз больше размера вашей оперативной памяти.

Отключите оптимизацию полноэкранного режима

Оптимизация полноэкранного режима в Windows 10 иногда может вызывать проблемы с производительностью и задержку ввода в играх.

Чтобы отключить ее, щелкните правой кнопкой мыши на исполняемом файле игры, выберите “Свойства”, перейдите на вкладку “Совместимость” и установите флажок “Отключить оптимизацию полноэкранного режима”. Это может привести к более плавной игре, особенно в старых играх.

Очистите дисковое пространство

Захламленный жесткий диск может замедлить работу вашей системы. Регулярно очищайте ненужные файлы, чтобы освободить дисковое пространство и повысить производительность.

Используйте встроенную в Windows 10 программу Очистка диска, набрав “Очистка диска” в строке поиска и выбрав диск, который вы хотите очистить. Этот инструмент помогает удалять временные файлы, системный кэш и другие ненужные данные.

Разгоните свою видеокарту и процессор

Разгон вашей видеокарты и процессора может повысить производительность ваших игр, заставляя их работать на более высоких скоростях, чем их настройки по умолчанию.

Такие инструменты, как MSI Afterburner и AMD Ryzen Master, позволяют вам безопасно разгонять, но помните, что это может увеличить тепловыделение и потенциально сократить срок службы ваших компонентов. Всегда следите за температурой и обеспечивайте правильное охлаждение.

Используйте SSD для более быстрой загрузки

Твердотельные накопители (SSD) обеспечивают более высокую скорость чтения и записи по сравнению с традиционными жесткими дисками, что приводит к более быстрому времени загрузки программ, игр и улучшенной общей отзывчивости системы. Если вы все еще используете жесткий диск, подумайте о переходе на SSD, чтобы улучшить свой игровой опыт.