Як налаштувати ChatGPT для роботи з перевіреною інформацією: корисні поради

Використання ChatGPT для збору даних може істотно заощадити ваш час. Однак точність і надійність результатів багато в чому залежать від якості інформації, на основі якої працює модель.

Про те, як змусити ChatGPT давати відповіді виключно на основі високоякісних джерел, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний веб-сайт MakeUseOf .

Визначення типу джерела

Хоча ChatGPT був навчений на величезному масиві даних із різних джерел (аж до моменту припинення оновлення його бази знань), він не здійснював активного пошуку в інтернеті під час відповіді на запити. Замість цього він покладався на свої попередньо накопичені знання, які можуть бути застарілими або неповними.

Тепер він може виконувати активний пошук в Інтернеті, якщо ви вкажете, але він не завжди робить це автоматично.

Перший крок до забезпечення використання ChatGPT високоякісних джерел - це чітке зазначення типу потрібних вам джерел. Це можна зробити, включивши у свої запити такі терміни, як "рецензовані", "академічні", "офіційні", "довірені", "урядові публікації" або "авторитетні видання новин".

Так, наприклад, якщо ви хочете знайти інформацію про зміну клімату, пошуковий запит "Розкажи мені про зміну клімату, використовуючи наукові статті та рецензовані дослідження" допоможе ChatGPT зосередитися на якісніших джерелах, ніж він міг би вибрати в іншому випадку.

Визначення типу джерела (фото: MakeUseOf)

Використання конкретних інструкцій

Одна з унікальних особливостей ChatGPT - це його здатність генерувати посилання і цитати за запитом. Ви можете стимулювати це, прямо запитуючи цитати або джерела, які є визнаними авторитетами, що заслуговують на довіру.

Щоб гарантувати надійність джерел, ви можете попросити ШІ ґрунтувати свою відповідь на відомих вчених, наукових статтях або офіційних звітах таких установ, як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) та Організація Об'єднаних Націй (ООН).

Якщо, наприклад, ви хочете отримати від ChatGPT точну інформацію про теорію еволюції, ви можете попросити його посилатися на роботи Чарльза Дарвіна та інших відомих дослідників у галузі генетики, а також надати посилання на джерела.

Використання конкретних інструкцій (фото: MakeUseOf)

Запитуйте оновлення та останні дані

Ще одна корисна тактика - прямо просити ChatGPT надати найсвіжішу інформацію, яку він може знайти. Вказуючи часові рамки, наприклад, конкретний рік, ви знижуєте ймовірність отримання застарілої або менш релевантної інформації.

ChatGPT відфільтрує свої навчальні дані, щоб зосередитися на найостанніших і найавторитетніших даних, доступних на момент його навчання.

Так, наприклад, якщо вам потрібні дані про зміну клімату, замість того щоб просто просити ChatGPT надати вам відповідну інформацію на цю тему, ви можете вказати, щоб він ґрунтував свої результати на дослідженнях і звітах з авторитетних установ і провідних університетів.

Оскільки у ChatGPT є доступ до інтернету, він може конкретно отримати найостаннішу необхідну вам інформацію.

Роблячи свій запит дуже конкретним, ви підвищуєте ймовірність того, що ChatGPT згенерує відповідь, що відповідає авторитетним джерелам, які ви шукаєте. По суті, його знання засновані на авторитетних наукових текстах, журналах і публічних звітах, тому наполегливість у ваших запитах збільшує шанси на те, що інформація буде найостаннішою з доступних.

Зрештою, щоб отримати найкращі результати від ChatGPT, важливо проявляти ініціативу щодо якості джерел, які ви просите його враховувати.

І, звичайно ж, для цілковитої безпеки ніколи не покладайтеся виключно на контент, який генерує ChatGPT. Перевірка за допомогою надійних платформ і використання інструментів перевірки фактів або авторитетних наукових баз даних, таких як Google Scholar або PubMed, можуть допомогти вам перевірити точність і достовірність інформації.

Запитуйте оновлення та останні дані (фото: MakeUseOf)