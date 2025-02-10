Як накрутити волосся без муки та стайлерів: 4 варіанти, які зможе повторити кожна

Існують зручні лайфхаки, завдяки яким можна накрутити волосся, але при цьому не використовувати стайлери. Для цього можна використати дуже незвичайні предмети, такі як шкарпетки, пасок від домашнього халата або навіть пластикові соломинки, якими зазвичай прикрашають коктейлі.

Як крутити волосся на ніч, аби прокидатися з чудовою зачіскою, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блогерку Вікторію Огієвич, яка показала незвичайні хаки в TikTok .

Накрутити волосся на шкарпетки - що з цього вийде

Так, дівчина вирішила спробувати одразу чотири способи накрутити волосся. Вона показала, якими будуть кучері, якщо використати шкарпетки, пасок, звичайні гнучкі бігуді та соломинки.

Коли блогерка спала зі шкарпетками, пасма була об'ємними та дуже ефектними. Такий варіант чудово підійде для дівчат з довгим волоссям. Накрутити шевелюру на шкарпетки дуже просто.

Яким буде волосся, якщо крутити його на шкарпетки (скріншот)

Просто розділить шевелюру на дві частини. Візьміть дві шкарпетки та накрутіть на них пасма, а потім зафіксуйте волосся так, аби вам було зручно спати. На ранок обережно розплетіть волосся та насолоджуйтеся кучерями.

Якщо ж накрутити волосся на пасок від халату, результат буде трохи іншим. Втім, цей метод ще зручніший, аніж "хак" зі шкарпетками. Просто обкрутіть пасок волоссям, аби вся "конструкція" на вашій голові була схожа на віночок, а потім зав'яжіть його на вузлик.

Як крутити волосся на пасок (скріншот)

Також можна зробити ефектну зачіску, якщо накрутити волосся на звичайні гнучкі бігуді. В цьому взагалі немає нічого важкого, а результат буде чудовим.

Яким буде волосся, якщо лягти спати з бігуді (скріншот)

А ще є дуже незвичайний метод, який підійде дівчатам з не дуже довгим волоссям. Просто візьміть тонкі соломинки та обкрутіть навколо них пасма. На ранок на вас чекатиме незвичайна зачіска, яка нагадає ефект від хімічної завивки. Втім, важливо лише правильно підібрати товщину пасма, аби кучері не було надто дрібними.