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Як прикрасити нігті на День святого Валентина-2025: топ-7 красивих дизайнів із сердечками

Субота 08 лютого 2025 14:00
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Як прикрасити нігті на День святого Валентина-2025: топ-7 красивих дизайнів із сердечками Манікюр на День святого Валентина (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Манікюр із сердечками - один із найпопулярніших і найромантичніших трендів на День святого Валентина. У 2025 році дизайн нігтів із зображенням сердець продовжує залишатися актуальним, додаючи нотку ніжності та пристрасті у святковий образ.

РБК-Україна (проєкт Styler) зробило для вас добірку з новими ідеями нейл-арту на лютий 2025 року.

Мінімалістичні серця

Один з найпопулярніших трендів - це прості, акуратні серця, виконані в мінімалістичному стилі. Їх можна намалювати на одному або декількох нігтях як акцент, використовуючи червоний, рожевий, золотий кольори або ж залишити частину нігтя прозорою. Такий манікюр матиме витончений і стильний вигляд.
Як прикрасити нігті на День святого Валентина-2025: топ-7 красивих дизайнів із сердечкамиЯк прикрасити нігті на День святого Валентина-2025: топ-7 красивих дизайнів із сердечками
Манікюр на День закоханих (фото: instagram.com/heygreatnails)

Френч із сердечками

Для більш стриманого і класичного стилю можна додати маленькі сердечка на кінчиках нігтів, продовжуючи традицію французького манікюру. Такий манікюр матиме акуратний, елегантний вигляд і підійде як для романтичної вечері, так і для повсякденного носіння.
Як прикрасити нігті на День святого Валентина-2025: топ-7 красивих дизайнів із сердечкамиЯк прикрасити нігті на День святого Валентина-2025: топ-7 красивих дизайнів із сердечками
Варіанти французького манікюру (фото: instagram.com/disseynails, instagram.com/heygreatnails)

Манікюр "оксамитове скло"

Манікюр "оксамитове скло" об'єднує в собі два найбільш заворожливі тренди в області нігтів - мерехтливий, магнітний оксамитовий лак і глянсове, схоже на скло покриття. Доповнити такий дизайн можна акцентами у вигляді сердець.
Як прикрасити нігті на День святого Валентина-2025: топ-7 красивих дизайнів із сердечкамиЯк прикрасити нігті на День святого Валентина-2025: топ-7 красивих дизайнів із сердечкамиЯк прикрасити нігті на День святого Валентина-2025: топ-7 красивих дизайнів із сердечками
Манікюр на 14 лютого (фото: instagram.com/heygreatnails)

Чорний манікюр

Чорний манікюр на 14 лютого - це незвичний і стильний вибір для тих, хто не боїться виділятися і віддає перевагу більш сміливим рішенням, що мають сучасний вигляд. Один або декілька нігтів можна виділити сердечком, що додасть манікюру романтичний і яскравий елемент на тлі загального темного покриття. Такий акцент створить стильний і цікавий контраст.
Як прикрасити нігті на День святого Валентина-2025: топ-7 красивих дизайнів із сердечкамиЯк прикрасити нігті на День святого Валентина-2025: топ-7 красивих дизайнів із сердечками
Чорний манікюр на 14 лютого (фото: instagram.com/heygreatnails)

Манікюр з аурою і сердечками

Один з найпопулярніших варіантів - це манікюр з ефектом аури, де кольори плавно переходять один в одного, створюючи ефект світіння або градієнта. На тлі цього можна додати невеликі акценти у вигляді маленьких сердечок, виконаних у різних відтінках, наприклад, рожевому, червоному або золотому. Такий манікюр має ніжний, але водночас яскравий і загадковий вигляд.
Як прикрасити нігті на День святого Валентина-2025: топ-7 красивих дизайнів із сердечкамиЯк прикрасити нігті на День святого Валентина-2025: топ-7 красивих дизайнів із сердечками
Незвичний манікюр на День святого Валентина (фото: instagram.com/disseynails, instagram.com/heygreatnails)

Мармуровий манікюр із сердечками

Якщо вам хочеться більш м'якого переходу кольорів, виберіть мармуровий манікюр у стилі омбре. Наприклад, перехід від світлого рожевого або лавандового до темнішого відтінку, додайте мармуровий малюнок із плавними переходами. На кілька нігтів нанесіть контрастним відтінком маленькі серця.
Як прикрасити нігті на День святого Валентина-2025: топ-7 красивих дизайнів із сердечкамиЯк прикрасити нігті на День святого Валентина-2025: топ-7 красивих дизайнів із сердечками
Варіант із мармуровим нейл-артом (фото: instagram.com/sansungnails)

Гліттер і стрази

Якщо хочеться чогось більш яскравого, використовуйте блискітки та стрази для створення ефектного манікюру. Сердечка можна зробити з блискучих глітерів або навіть прикрасити ними весь ніготь, створюючи романтичний і розкішний образ.
Як прикрасити нігті на День святого Валентина-2025: топ-7 красивих дизайнів із сердечкамиЯк прикрасити нігті на День святого Валентина-2025: топ-7 красивих дизайнів із сердечкамиЯк прикрасити нігті на День святого Валентина-2025: топ-7 красивих дизайнів із сердечками
Манікюр на 14 лютого з сердечками (фото: instagram.com/heygreatnails)

Раніше ми розповіли, чому манікюр "оксамитове скло" стає трендом.

Також Злата Огнєвіч і Оля Полякова показали, у чому відсвяткувати День святого Валентина.

Для написання матеріалу були використані сторінки в Instagram: San Sung Kim, Aistė Haas, Dayanna Issey Sapiens.

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