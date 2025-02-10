Как накрутить волосы без мучений и стайлеров: 4 варианта, которые сможет повторить каждая

Существуют удобные лайфхаки, благодаря которым можно накрутить волосы, но при этом не использовать стайлеры. Для этого можно использовать очень необычные предметы, такие как носки, пояс от домашнего халата или даже пластиковые соломинки, которыми обычно украшают коктейли.

Как крутить волосы на ночь, чтобы просыпаться с великолепной прической, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блогера Викторию Огиевич, которая показала необычные хаки в TikTok .

Накрутить волосы на носки - что из этого получится

Так, девушка решила попробовать сразу четыре способа накрутить волосы. Она показала, какими будут кудри, если использовать носки, ремень, обычные гибкие бигуди и соломинки.

Когда блогерша спала с носками, пряди были объемными и очень эффектными. Такой вариант прекрасно подойдет для девушек с длинными волосами. Накрутить шевелюру на носки очень просто.

Какими будут волосы, если крутить их на носки (скриншот)

Просто разделите шевелюру на две части. Возьмите два носка и накрутите на них пряди, а затем зафиксируйте волосы так, чтобы вам было удобно спать. На утро осторожно расплетите волосы и наслаждайтесь кудрями.

Если же накрутить волосы на ремень от халата, результат будет немного другим. Впрочем, этот метод еще удобнее, чем "хак" с носками. Просто обкрутите пояс волосами, чтобы вся "конструкция" на вашей голове была похожа на веночек, а затем завяжите его на узелок.

Как крутить волосы на пояс (скриншот)

Также можно сделать эффектную прическу, если накрутить волосы на обычные гибкие бигуди. В этом вообще нет ничего трудного, а результат будет превосходным.

Какими будут волосы, если лечь спать с бигуди (скриншот)

А еще есть очень необычный метод, который подойдет девушкам с не очень длинными волосами. Просто возьмите тонкие соломинки и обкрутите вокруг них пряди. На утро вас будет ждать необычная прическа, которая напомнит эффект от химической завивки. Впрочем, важно лишь правильно подобрать толщину пряди, чтобы кудри не были слишком мелкими.