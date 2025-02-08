Як накачати прес і м’язи, як у Джейсона Стейтема: 5 улюблених вправ зірки

Тренування Джейсона Стейтем

Функціональність

Стейтем віддає перевагу функціональним вправам, які залучають багато груп м'язів одночасно. Він вважає, що такі вправи є найбільш ефективними для розвитку сили, витривалості та координації.

Джейсон Стетхем веде активний спосіб життя (фото: instagram.com/jasonstatham)

Вправи з власною вагою

Значну частину його тренувань складають вправи з власною вагою, такі як віджимання, підтягування, присідання та випади. Вони допомагають розвинути силу та витривалість без необхідності використання додаткового обладнання.

Силові тренування

Стейтем також включає до своєї програми силові тренування з використанням гантелей, штанг та інших силових тренажерів. Він зосереджується на базових вправах, таких як жим лежачи, станова тяга та присідання.

Кардіо

Регулярні кардіотренування є важливою складовою його програми. Він віддає перевагу бігу, плаванню та іншим видам активності, які допомагають підтримувати серцево-судинну систему у тонусі.

Харчування

Стейтем приділяє велику увагу своєму харчуванню. Він споживає багато білка, складних вуглеводів та корисних жирів. Він також обмежує споживання цукру та оброблених продуктів.

Відновлення

Відновлення є не менш важливою частиною тренувального процесу. Стейтем приділяє достатньо часу сну та відпочинку, щоб його м'язи могли відновитися після тренувань.

Джейсон Стейтем тренується постійно (фото: instagram.com/jasonstatham)

5 улюблених вправ Джейсона Стейтема

Присідання з власною вагою - базова вправа для розвитку сили ніг і корпусу, яку Стейтем використовує як розминку.

Підтягування на турніку - важливий елемент його тренування, що зміцнює спину, плечі та руки.

Станова тяга - ця вправа допомагає йому розвивати вибухову силу та витривалість.

Гирьовий свінг - динамічний рух, який залучає майже всі групи м’язів і допомагає спалювати жир.

Віджимання на брусах - класична вправа для розвитку грудних м’язів, трицепсів і стабілізації корпусу.