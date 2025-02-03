Скільки треба тренуватися, щоб спалити пачку чіпсів? Правда, про яку мало хто знає

Чи знайоме вам відчуття, коли ви спожили щось калорійне, а потім хочете "відпрацювати" смаколик у залі? Чи варто це робити?

Відповідь на це питання надає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера Віктора Мандзяка у Facebook.

Чи справді потрібно "відпрацьовувати" їжу?

Відкриваєте велику 120-грамову пачку чіпсів? Знайте, що вона містить близько 600 калорій. Звучить не страшно, але щоб спалити цю енергію, вам доведеться, наприклад, пробігти 9 кілометрів, займатися йогою 120 хвилин або гуляти 2 години швидким кроком. Чи варто це робити? Мандзяк запевняє: ні.

Ідея спалювати спожиті калорії тренуваннями виглядає логічною, але насправді це не працює так, як здається.

Компенсаторне "відпрацювання" їжі - один із симптомів булімії. Люди, які страждають на цей розлад, після переїдання намагаються компенсувати спожите надмірними тренуваннями, блюванням або прийомом проносних засобів. Це небезпечна пастка, в яку не варто потрапляти.

Надмірні фізичні навантаження - не вихід. Тренування мають бути дозованими. Якщо намагатися "відпрацьовувати" кожен шматочок їжі, можна довести себе до виснаження і отримати серйозні проблеми зі здоров’ям.

Куди діваються калорії, якщо ви не бігаєте марафони?

Виявляється, більшість калорій ви спалюєте навіть без тренувань!

Ось цікаві факти.

Організм витрачає енергію постійно. Навіть якщо ви просто лежите на дивані, ваше серце, легені, мозок і всі органи працюють, а це вже сотні спалених калорій.

Серце та нирки разом споживають близько 240 калорій на добу.

Мозок – справжній енергетичний монстр! Він "з’їдає" близько 350 калорій на день.

Навіть у стані спокою організм спалює приблизно 600 калорій за ніч.

Будь-який рух - це вже витрата енергії. Навіть ходіння по квартирі чи поїздка на роботу спалюють значну частину щоденних калорій.

До речі, навіть у спортсменів тренування складають усього 10% їхніх добових витрат енергії. Тобто навіть найактивніші фітнес-гуру не компенсують тренуваннями все, що з’їдають.

Замість того щоб "відпрацьовувати" їжу, варто розумно підходити до харчування. Їжте стільки, скільки потрібно вашому організму, і тренуйтеся для здоров’я, сили та гарного самопочуття.

Тренування потрібні для розвитку м’язів, витривалості та покращення фізичних якостей.

Спалені калорії - це приємний бонус, але не основна мета занять спортом.

Контролюйте раціон - важливіше не "спалити", а не переїдати.