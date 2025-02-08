Как накачать пресс и мышцы, как у Джейсона Стейтема: 5 любимых упражнений звезды

Джейсон Стейтем - один из самых известных актеров боевиков в мире. Его впечатляющая физическая форма всегда вызывала восхищение у поклонников. Секрет его успеха заключается не только в генетике, но и в упорном труде и дисциплине.
Как накачать пресс и мышцы такие, как у известного актера, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на MensJournal.
Тренировки Джейсона Стейтема
Функциональность
Стейтем отдает предпочтение функциональным упражнениям, которые задействуют многие группы мышц одновременно. Он считает, что такие упражнения являются наиболее эффективными для развития силы, выносливости и координации.
Упражнения с собственным весом
Значительную часть его тренировок составляют упражнения с собственным весом, такие как отжимания, подтягивания, приседания и выпады. Они помогают развить силу и выносливость без необходимости использования дополнительного оборудования.
Силовые тренировки
Стейтем также включает в свою программу силовые тренировки с использованием гантелей, штанг и других силовых тренажеров. Он сосредотачивается на базовых упражнениях, таких как жим лежа, становая тяга и приседания.
Кардио
Регулярные кардиотренировки являются важной составляющей его программы. Он предпочитает бег, плавание и другие виды активности, которые помогают поддерживать сердечно-сосудистую систему в тонусе.
Питание
Стейтем уделяет большое внимание своему питанию. Он потребляет много белка, сложных углеводов и полезных жиров. Он также ограничивает потребление сахара и обработанных продуктов.
Восстановление
Восстановление является не менее важной частью тренировочного процесса. Стейтем уделяет достаточно времени сну и отдыху, чтобы его мышцы могли восстановиться после тренировок.
Приседания с собственным весом - базовое упражнение для развития силы ног и корпуса, которое Стейтем использует как разминку.
Подтягивания на турнике - важный элемент его тренировки, укрепляющий спину, плечи и руки.
Становая тяга - это упражнение помогает ему развивать взрывную силу и выносливость.
Гиревой свинг - динамичное движение, которое задействует почти все группы мышц и помогает сжигать жир.
Отжимания на брусьях - классическое упражнение для развития грудных мышц, трицепсов и стабилизации корпуса.
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