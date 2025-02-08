Как накачать пресс и мышцы, как у Джейсона Стейтема: 5 любимых упражнений звезды

Тренировки Джейсона Стейтема

Функциональность

Стейтем отдает предпочтение функциональным упражнениям, которые задействуют многие группы мышц одновременно. Он считает, что такие упражнения являются наиболее эффективными для развития силы, выносливости и координации.

Джейсон Стэтхэм ведет активный образ жизни (фото: instagram.com/jasonstatham)

Упражнения с собственным весом

Значительную часть его тренировок составляют упражнения с собственным весом, такие как отжимания, подтягивания, приседания и выпады. Они помогают развить силу и выносливость без необходимости использования дополнительного оборудования.

Силовые тренировки

Стейтем также включает в свою программу силовые тренировки с использованием гантелей, штанг и других силовых тренажеров. Он сосредотачивается на базовых упражнениях, таких как жим лежа, становая тяга и приседания.

Кардио

Регулярные кардиотренировки являются важной составляющей его программы. Он предпочитает бег, плавание и другие виды активности, которые помогают поддерживать сердечно-сосудистую систему в тонусе.

Питание

Стейтем уделяет большое внимание своему питанию. Он потребляет много белка, сложных углеводов и полезных жиров. Он также ограничивает потребление сахара и обработанных продуктов.

Восстановление

Восстановление является не менее важной частью тренировочного процесса. Стейтем уделяет достаточно времени сну и отдыху, чтобы его мышцы могли восстановиться после тренировок.

Джейсон Стейтем тренируется постоянно (фото: instagram.com/jasonstatham)

5 любимых упражнений Джейсона Стейтема

Приседания с собственным весом - базовое упражнение для развития силы ног и корпуса, которое Стейтем использует как разминку.

Подтягивания на турнике - важный элемент его тренировки, укрепляющий спину, плечи и руки.

Становая тяга - это упражнение помогает ему развивать взрывную силу и выносливость.

Гиревой свинг - динамичное движение, которое задействует почти все группы мышц и помогает сжигать жир.

Отжимания на брусьях - классическое упражнение для развития грудных мышц, трицепсов и стабилизации корпуса.