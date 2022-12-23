Як нагріти воду, коли нема світла і газу: 6 способів на випадок блекауту

Туристичний пальник

Скористайтесь газовим примусом. Це спеціальний пальник, яким найчастіше користуються туристи. На цьому невеликому газовому балоні можна не лише нагріти воду, а й приготувати їжу і навіть трохи обігріти приміщення.

Для цього потрібно розкрутити балон та поставити каструлю чи металеву чашку на плитку. Як швидко нагріється вода, залежить від технічних характеристик пристрою. Пальник потужністю до 2 тис. Вт зможе нагріти лише 1 л води.

Також при використанні примусів, зважайте на обсяг газу у балоні і розраховуйте так, щоб його вистачило для нагріву необхідної кількості води.

Настільна плита

Можна також використовувати газові настільні плити, які працюють від газового балона.

Ці плити зручні тим, що невеликі - важать 5-10 кг. Тому їх легко переміщати. Також вони легкі у користуванні та швидко нагрівають воду. Проте важливо при їх експлуатації не нехтувати правилами пожежної безпеки.

Спиртівка

Також у пригоді може стати спиртівка. Це невеликий пальник для рідкого палива, що містить посудинку для спирту з кришкою, через яку пропущений ґніт, нижній кінець якого поміщений в резервуар, а верхній - виступає назовні.

Спиртівку можна купити або змайструвати власноруч за інструкціями з інтернету.

На цьому приладі великої кількості води ви не нагрієте, проте для чаю чи кави вистачить.

Окопні або звичайні свічки

Якщо попередні способи Вам недоступні, то скористайтесь для нагріву води свічками. Найкраще брати окопні, оскільки вони дають більше вогню. Але якщо таких нема, то візьміть звичайні.

На вогнетривку поверхню поставте дві цеглини. На них - посудину з водою. Під дану конструкцію помістіть кілька свічок і запаліть їх.

Цей спосіб, звичайно, не є швидким, але дозволить попити гарячого чаю при відсутності світла та газу.

Багаття

Розводити багаття потрібно якомога далі від дерев чи сухих дерев'яних конструкцій. Добре, якщо у вас є заготовленні дрова, якщо ж ні - то можна у найближчому парку назбирати хворосту чи навіть взяти дерев'яні деталі зі старих меблів.

Для спрощення процесу можна використати мангал - на нього простіше буде поставити металеву каструлю з водою.

Гриль

У грилі запаліть вугілля, коли воно догорить, то дасть багато жару. Поставте на ґрати пристрою каструлю чи чайник із водою.

Бажано закрити кришку гриля, якщо це дозволяє конструкція. Не забувайте, що знімати із пристрою потрібно з допомогою товстої рукавички чи кухонного рушника, бо каструля буде дуже гарячою.