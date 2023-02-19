UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як надати об'єм довгому волоссю: найпростіші способи від бьюті-експертів

Які прості секрети допоможуть зробити волосся об'ємним (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

У власниць довгого та середнього волосся найчастіша проблема - відсутність об'єму в зачісці. Деколи перукарі рекомендують у таких випадках пожертвувати довжиною волосся або зробити певні види стрижок.

Однак є дуже прості способи, які допоможуть надати об'єму волосся без додаткових жертв. Що рекомендують б'юті-експерти – читайте у матеріалі нижче.

Якісні та професійні шампуні

Звертайте увагу на шампуні, які ви використовуєте й обирайте для свого волосся професійні засоби. Також підбирайте ті, на яких зазначено, що вони допомагають надати об'єм волоссю.

Правильно використовуйте кондиціонер для волосся

Запам'ятайте важливе правило використання кондиціонера – наносіть його лише на кінчики волосся. У крайньому разі – на частину волосся. І ніколи не наносьте цей засіб на прикореневу зону або на коріння волосся - це призводить до швидкого забруднення волосся та втрати об'єму.

Сушіть волосся вниз головою

Щоб ваша зачіска була об'ємною - сушіть волосся, перевернувши його вниз. Опустіть голову і спрямуйте тепле повітря з фена на коріння волосся.

Зробіть бічний проділ

Якщо у вас волосся пряме і важке, а також, якщо воно дуже тонке - поміняйте розташування проділу. Не робіть його рівно посередині, а зробіть на правій або лівій стороні. Можна також комбінувати й робити змішані проділи - в передній частині голови в один бік, на потилиці - в протилежний.

Зробіть пучок на ніч

На ніч волосся зав'яжіть у високий хвіст і закрутіть його в пучок. При цьому зробіть відступ від коріння пару сантиметрів. Такий хвіст не заважатиме спати, а вранці ваша зачіска буде пишною.

Зробіть начіс

Якщо вам потрібно швидко надати об'єму волоссю, то візьміть гребінець з дрібними зубчиками й невелику кількість лаку і зробіть начіс. Відокремте кілька широких локонів, щоб прикрити начіс.

Начісувати волосся потрібно в протилежному напрямку від їхнього росту. Сильно не старайтеся, інакше потім не зможете розчесати волосся. Збризкайте лаком, щоб начіс довше тримався.

До речі, раніше ми писали про те, які 5 помилок під час миття голови можуть зіпсувати вам волосся.

А ще розповідали про те, чому волосся плутається і що з цим можна зробити.

Читайте РБК-Україна в Google News
волоссяКрасота