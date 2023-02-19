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Как придать объем длинным волосам: самые простые способы от бьюти-экспертов

Какие простые секреты помогут сделать волосы объемными (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

У обладательниц длинных и средних волос самая частая проблема - отсутствие объема в прическе. Порой парикмахеры рекомендуют в таких случаях пожертвовать длиной волос или сделать определенные виды стрижек.

Однако есть очень простые способы, которые помогут придать объем волосам без дополнительных жертв. Что рекомендуют бьюти-эксперты - читайте в материале ниже.

Качественные и профессиональные шампуни

Обращайте внимание на шампуни, которые вы используете и выбирайте для своих волос профессиональные средства. Также подбирайте те, на которых указано, что они помогают придать объем волосам.

Правильно используйте кондиционер для волос

Запомните важное правило использования кондиционера - наносите его только на кончики волос. В крайнем случае - на часть прядей. И никогда не наносите это средство на прикорневую зону или на корни волос - это приводит к быстрому загрязнению волос и утрате объема.

Сушите волосы вниз головой

Чтобы ваша прическа была объемной - сушите волосы, перевернув их вниз. Опустите голову и направьте теплый воздух из фена на корни волос.

Сделайте боковой пробор

Если у вас волосы прямые и тяжелые, а также, если они очень тонкие - поменяйте расположение пробора. Не делайте его ровно посредине, а сделайте упор на правую или левую сторону. Можно также комбинировать и делать проборы смешанные - в передней части головы в одну сторону, на затылке - в противоположную.

Сделайте пучок на ночь

На ночь волосы завяжите в высокий хвост и закрутите его в пучок. При этом сделайте отступ от корней в пару сантиметров. Такой хвост не будет мешать спать, а утром ваша прическа будет пышной.

Сделайте начес

Если вам нужно быстро придать объем волосам, то возьмите расческу с мелкими зубчиками и небольшое количества лака и создайте начес. Отделите несколько широких локонов, чтобы прикрыть начес.

Начесывать волосы нужно в противоположном направление от их роста. Сильно не старайтесь, иначе потом не сможете расчесать волосы. Сбрызните лаком, чтобы начес дольше держался.

Кстати, ранее мы писали о том, какие 5 ошибок при мытье головы могут испортить вам волосы.

А еще рассказывали о том, почему волосы путаются и что с этим можно сделать.

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