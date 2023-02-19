Как придать объем длинным волосам: самые простые способы от бьюти-экспертов

Качественные и профессиональные шампуни

Обращайте внимание на шампуни, которые вы используете и выбирайте для своих волос профессиональные средства. Также подбирайте те, на которых указано, что они помогают придать объем волосам.

Правильно используйте кондиционер для волос

Запомните важное правило использования кондиционера - наносите его только на кончики волос. В крайнем случае - на часть прядей. И никогда не наносите это средство на прикорневую зону или на корни волос - это приводит к быстрому загрязнению волос и утрате объема.

Сушите волосы вниз головой

Чтобы ваша прическа была объемной - сушите волосы, перевернув их вниз. Опустите голову и направьте теплый воздух из фена на корни волос.

Сделайте боковой пробор

Если у вас волосы прямые и тяжелые, а также, если они очень тонкие - поменяйте расположение пробора. Не делайте его ровно посредине, а сделайте упор на правую или левую сторону. Можно также комбинировать и делать проборы смешанные - в передней части головы в одну сторону, на затылке - в противоположную.

Сделайте пучок на ночь

На ночь волосы завяжите в высокий хвост и закрутите его в пучок. При этом сделайте отступ от корней в пару сантиметров. Такой хвост не будет мешать спать, а утром ваша прическа будет пышной.

Сделайте начес

Если вам нужно быстро придать объем волосам, то возьмите расческу с мелкими зубчиками и небольшое количества лака и создайте начес. Отделите несколько широких локонов, чтобы прикрыть начес.

Начесывать волосы нужно в противоположном направление от их роста. Сильно не старайтесь, иначе потом не сможете расчесать волосы. Сбрызните лаком, чтобы начес дольше держался.