Як не набрати зайвих кілограмів на Різдво та Новий рік

Під час зимових свят важливо правильно сформувати святковий стіл, щоб зробити його безпечним для фігури. Зокрема, є кілька правил, які допоможуть зробити харчування менш тривожним.

Що важливо зробити

Важливо вміти довіряти собі та відпускати контроль у їжі. Саме це допоможе нормалізувати різну їжу. Також це хороша профілактика компенсаторних переїдань.

Лікар-дієтолог Тетяна Лакуста назвала прості поради, як зробити своє харчування під час свят менш тривожним.

Складіть план з родиною

Варто домовитися з родиною заздалегідь про кілька солодких та несолодких страв, що є смачними саме для вас. Приготуй їх на святкову вечерю, доповнивши різними фруктами та овочами.

Розваги

Не менш важливо також попередньо продумати розваги в родині або з гостями. Це дасть змогу протягом вечора не фіксуватись тільки на їжі, як на головному джерелі задоволення.

Уникайте великих порцій

Досить непогано було б не готувати великі порції страв - так, щоб їх вистачило на 1-3 дні. Це чудова профілактика отруєнь. До того ж так можна уникнути потреби переїдати або доїдати те, що псується, через силу.

Важливість сну

Доведено, що при недосипі виникає дисбаланс гормонів, які відповідають в тому числі за апетит і почуття насичення, в результаті чого невиспана людина переїдає. Так що не варто цілими ночами сидіти за комп'ютером або читати книжки. Якщо вранці не потрібно на роботу, це ще не означає, що про сон можна забути.

Також, якщо раптом захотілося їсти в пізній час, запитайте себе: чи дійсно ви хочете їсти? Часто ми плутаємо спрагу і голод, і досить випити води. Або буває, їмо від нудьги або "за компанію".