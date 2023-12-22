Как не набрать лишних килограммов на Рождество и Новый год

Во время зимних праздников важно правильно сформировать праздничный стол, чтобы сделать его безопасным для фигуры. В частности, есть несколько правил, которые помогут сделать питание менее тревожным.

Что важно сделать

Важно уметь доверять себе и отпускать контроль в пище. Именно это поможет нормализовать разную еду. Также это хорошая профилактика компенсаторных перееданий.

Врач-диетолог Татьяна Лакуста назвала простые советы, как сделать свое питание во время праздников менее тревожным.

Составьте план с семьей

Стоит договориться с семьей заранее о нескольких сладких и несладких блюдах, которые вкусные именно для вас. Приготовь их на праздничный ужин, дополнив разными фруктами и овощами.

Развлечения

Не менее важно также предварительно продумать развлечения в семье или с гостями. Это позволит в течение вечера не фиксироваться только на еде, как на главном источнике удовольствия.

Избегайте больших порций

Достаточно неплохо было бы не готовить большие порции блюд - так, чтобы их хватило на 1-3 дня. Это отличная профилактика отравлений. К тому же так можно избежать необходимости переедать или доедать портящееся через силу.

Важность сна

Доказано, что при недосыпе возникает дисбаланс гормонов, отвечающих, в том числе за аппетит и чувство насыщения, в результате чего невыспавшийся человек переедает. Так что не стоит целыми ночами сидеть за компьютером или читать книги. Если утром не нужно на работу, это еще не значит, что о сне можно забыть.

Также, если вдруг захотелось есть в более позднее время, спросите себя: действительно ли вы хотите есть? Часто мы путаем жажду и голод, и достаточно выпить воды. Или бывает, едим от скуки или "за компанию".