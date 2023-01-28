Як можуть покарати за порушення комендантської години: що потрібно знати обов'язково

В Україні продовжує діяти воєнний стан, а разом із ним – комендантська година. У кожній області період обмежень встановлюється на місцевому рівні, але загалом – перебувати на вулицях заборонено з 00:00 години до світанку.
Що потрібно знати про порушення комендантської години та як можуть покарати, розповіли на сайті Vikna.
Адвокат Ганна Бобровська нагадала, що для вільного переміщення в комендантську годину потрібно мати спеціально видані перепустки та посвідчення. Видає такі документи військова комендатура.
Перевіряють наявність цих документів, а також будь-яких інших документів у порушників комендантської години – патрулі.
Вони мають право:
За словами адвоката, за відмову від виконання законного розпорядження чи вимоги патруля можна отримати штраф, громадські чи виправні роботи, або ж арешт на 15 діб.
Якщо порушник чинить опір, то йому загрожує штраф у розмірі від 17000 до 34000 гривень, або позбавлення волі на строк до 5 років.
Адвокат Джамал Стаценко дав рекомендації про те, як правильно поводитися на вулиці, якщо ви там опинилися під час комендантської години. Це може позбавити вас проблем.
Якщо ви на автомобілі:
Якщо дії проти тебе були неправомірними, дзвони по номеру гарячої лінії Міноборони та ЗСУ: 0800 50 04 42
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