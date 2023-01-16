В університетах України запроваджують нові штрафи: за що можуть покарати викладачів

В українських вищих навчальних закладах запроваджують нові штрафи. Відповідні укази щодо контролю за виконанням вимог норм Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" вже почали з'являтися в університетах.

Документ було видано ще 26 грудня 2022 року, у зв'язку з набранням чинності 16 липня 2022 року окремими нормами мовного закону. Відповідно до цих норм запроваджуються нові норми Кодексу України про адміністративні порушення.

Керівники факультетів, інститутів та деканатів мають ознайомитись з рекомендаціями мовного омбудсмена. Вони стосуються обов'язкового застосування державної мови у діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної та комунальної форм власності.

Також зазначається, що керівники у вищих навчальних закладах повинні систематично здійснювати контроль за виконанням вимог закону та у разі виявлення негайно вживати заходів щодо усунення.

Відділи кадрів повинні контролювати наявність документа, що засвідчує рівень володіння державною мовою під час прийому на роботу.

У рекомендаціях мовного омбудсмена зазначається, що за невикористання української мови викладачів штрафуватимуть. Суми штрафів: