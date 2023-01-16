ua ru
Пн, 16 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В університетах України запроваджують нові штрафи: за що можуть покарати викладачів

Новость на русском →
Понеділок 16 січня 2023 19:01
В університетах України запроваджують нові штрафи: за що можуть покарати викладачів У ВНЗ України вводять нові штрафи для викладачів (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В українських вищих навчальних закладах запроваджують нові штрафи. Відповідні укази щодо контролю за виконанням вимог норм Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" вже почали з'являтися в університетах.

Один із таких документів опублікували "Українські новини".

Документ було видано ще 26 грудня 2022 року, у зв'язку з набранням чинності 16 липня 2022 року окремими нормами мовного закону. Відповідно до цих норм запроваджуються нові норми Кодексу України про адміністративні порушення.

Керівники факультетів, інститутів та деканатів мають ознайомитись з рекомендаціями мовного омбудсмена. Вони стосуються обов'язкового застосування державної мови у діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної та комунальної форм власності.

В університетах України запроваджують нові штрафи: за що можуть покарати викладачівТакож зазначається, що керівники у вищих навчальних закладах повинні систематично здійснювати контроль за виконанням вимог закону та у разі виявлення негайно вживати заходів щодо усунення.

Відділи кадрів повинні контролювати наявність документа, що засвідчує рівень володіння державною мовою під час прийому на роботу.

У рекомендаціях мовного омбудсмена зазначається, що за невикористання української мови викладачів штрафуватимуть. Суми штрафів:

  • За перше порушення - штраф у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або попередження.
  • За друге порушення протягом року – від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500-11900).

В університетах України запроваджують нові штрафи: за що можуть покарати викладачівВ університетах України запроваджують нові штрафи: за що можуть покарати викладачів

До речі, ми писали про те, кому можуть виписати штраф за використання генератора.

А ще розповідали про те, за які порушення правил дорожнього руху найбільші штрафи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Освіта штрафи языковой омбудсмен мовний закон