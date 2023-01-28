Как могут наказать за нарушение комендантского часа: что нужно знать обязательно

В Украине продолжает действовать военное положение, а вместе с ним - комендантский час. В каждой области период ограничений устанавливается на местном уровне, но в общем - находиться на улицах запрещено с 00:00 часов и до рассвета.
Что нужно знать о нарушениях комендантского часа и как могут наказать, рассказали на сайте Vikna.
Адвокат Анна Бобровская напомнила, что для свободного перемещения в комендантский час, нужно иметь специально выданные пропуски и удостоверения. Выдает такие документы военная комендатура.
Проверяют наличие этих документов, а также любых других документов у нарушителей комендантского часа - патрули.
Они имеют право:
По словам адвоката, за отказ от исполнения законного распоряжения или требования патруля можно получить штраф, общественные или исправительные работы, или же арест на 15 суток.
Если нарушитель сопротивляется, то ему грозит штраф в размере от 17000 до 34000 гривен, или лишение свободы сроком до 5 лет.
Адвокат Джамал Стаценко дал рекомендации о том, как правильно себя вести на улице, если вы там оказались во время комендантского часа. Это может избавить вас от проблем.
Если вы на автомобиле:
Если действия против тебя были неправомерными, звони по телефону горячей линии Минобороны и ВСУ: 0800 50 04 42
Кстати, ранее мы писали о том, кто может заплатить штраф за генератор.
А еще рассказывали о том, что в университетах Украины ввели новые штрафы.