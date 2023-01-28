Как могут наказать за нарушение комендантского часа: что нужно знать обязательно

Какие права есть у патрульных во время комендантского часа

Адвокат Анна Бобровская напомнила, что для свободного перемещения в комендантский час, нужно иметь специально выданные пропуски и удостоверения. Выдает такие документы военная комендатура.

Проверяют наличие этих документов, а также любых других документов у нарушителей комендантского часа - патрули.

Они имеют право:

Задерживать и доставлять в органы или подразделения Национальной полиции - лиц, которые совершили или совершают правонарушение.

Использовать в соответствии с законодательством мероприятия физического воздействия, оружие и спецсредства.

Проверять удостоверения, документы, которые удостоверяют личность и законность пребывании на территории Украины, пропуска. В случае их отсутствия - задерживать соответствующих лиц и доставлять их в органы или подразделения Национальной полиции для установления личности.

Временно ограничивать или запрещать на улицах, дорогах и других общественных местах пребывание или передвижение лиц, движение транспортных средств, в частности транспортных средств среди иностранных, консульских учреждений или представительств международных организаций.

Выводить лиц из отдельных участков местности и объектов, эвакуировать транспортные средства.

Использовать в служебных целях средства связи и транспортные средства, принадлежащие лицам (по их согласию), предприятиям, учреждениям и организациям, за исключением транспортных средств консульских учреждений или представительств международных организаций.

Как могут наказать за нарушение комендантского часа

По словам адвоката, за отказ от исполнения законного распоряжения или требования патруля можно получить штраф, общественные или исправительные работы, или же арест на 15 суток.

Если нарушитель сопротивляется, то ему грозит штраф в размере от 17000 до 34000 гривен, или лишение свободы сроком до 5 лет.

Как вести себя во время комендантского часа на улице

Адвокат Джамал Стаценко дал рекомендации о том, как правильно себя вести на улице, если вы там оказались во время комендантского часа. Это может избавить вас от проблем.

Идите по освещенным улицам, не прячьтесь

Найдите ТрО или военных, объясните ситуацию

Поднимите руки вверх, не лезьте в карманы за документами

Не придумывайте ничего. Скажите правду: не рассчитал время.

Паспорт желательно носить с собой бумажный, либо ID-карту (приложение Дія может не сработать)

Если вы на автомобиле:

Не останавливайтесь посредине трассы или дороги

Доезжай до ближайшего блокпоста. Объясни, кто ты, куда направляешься.

У тебя проверят документы, машину, вещи.

Если в районе опасно, тебя могут попросить остаться у блокпоста до окончания комендантского часа.

Если действия против тебя были неправомерными, звони по телефону горячей линии Минобороны и ВСУ: 0800 50 04 42