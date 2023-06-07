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Як можна використати скошену газонну траву: 5 корисних способів

Як можна використати скошену траву (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Траву на газоні потрібно періодично скошувати, щоб він мав гарний вигляд. Більшість власників ділянок спалюють або викидають скошену траву. Однак, її можна використати з користю.

Як можна використати скошену траву - читайте на Styler нижче.

Мульчування

Необхідно залишити скошену траву на газоні на кілька днів. Коли трава підсохне, зберіть її граблями чи вилами. Використовуйте підсушену траву для мульчування грядок.

Трава дозволяє підтримувати оптимальний рівень вологості на грядках та запобігає зростанню бур'янів. До того ж вона виконує роль натурального добрива, віддаючи рослинам велику кількість поживних речовин.

Добриво

Скошену траву можна залишити на газоні. У процесі розкладання вона віддаватиме поживні речовини ґрунту, роблячи його більш родючим, що позитивно позначиться на зовнішньому вигляді газону.

Раніше ми повідомляли, що можна садити та сіяти на городі у червні.

Також ми писали, якій штраф можна отримати за спалювання сухої трави.

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