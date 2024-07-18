Тренер показала, як не можна сидіти за столом: фото шкідливих поз

Поза для сидіння за столом має велике значення для здоров'я. Зокрема, є три пози, які можуть сильно нашкодити організму та призвести до серйозних проблем з часом.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера та лікаря Уляни Вернер.
За словами тренера, варто уникати таких поз:
Тривале перебування в таких положеннях порушує лімфовідтік і стимулює появу набряків. До того ж такі крайні положення колінного суглоба можуть призводити до стирання хрящів.
А ще асиметричні положення можуть створювати асиметрію хребта.
Для цього існують два варіанти - тримати поставу самостійно, використовуючи робочий стілець-сідло або балансувальний стілець із глибоким розміщенням. Другий спосіб - обрати крісло зі спинкою.
Важливо уникати напруження. Для цього потрібно стежити, щоб кут у ліктях становив приблизно 90-100 градусів. Коліна ж мають бути відкриті на 100-110 градусів - головне, щоб не менше прямого кута, інакше буде відчуватися напруга.
Потрібно дивитися прямо на монітор, перебуваючи в кріслі. Інакше, щойно голова починає опускатися, доводиться тримати надто велику вагу, що згодом призводить до низки проблем із шиєю та головного болю.
Вага голови у звичному рівному положенні під час посадки дорослої людини становить 4-5 кг.
Під час нахилу на 15 градусів вперед нам доводиться додатково навантажувати хребет на 12 кілограмів.
Раніше ми повідомляли, що буде, якщо сидіти "нога на ногу".
Також ми писали, як потрібно правильно сидіти за кермом.