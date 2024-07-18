Тренер показала, как нельзя сидеть за столом: фото вредных поз

Поза для сидения за столом имеет большое значение для здоровья. В частности, есть три позы, которые могут сильно навредить организму и привести к серьезным проблемам со временем.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера и врача Ульяны Вернер.
По словам тренера, следует избегать таких поз:
Долгое пребывание в таких положениях нарушает лимфоотток и стимулирует появление отеков. К тому же такие крайние положения коленного сустава могут приводить к истиранию хрящей.
А еще асимметричные положения могут создавать асимметрию позвоночника.
Для этого существуют два варианта - держать осанку самостоятельно, используя рабочий стул-седло или балансировочный стул с глубоким расположением. Второй способ - выбрать кресло со спинкой.
Важно избегать напряжения. Для этого нужно следить, чтобы угол в локтях составлял примерно 90-100 градусов. Колена должны быть открыты на 100-110 градусов - главное, чтобы не меньше прямого угла, иначе будет ощущаться напряжение.
Надо смотреть прямо на монитор, находясь в кресле. Иначе, как только голова начинает опускаться, приходится держать слишком большой вес, что впоследствии приводит к ряду проблем с шеей и головной боли.
Вес головы в привычном ровном положении при посадке взрослого человека составляет 4-5 кг.
При наклоне на 15 градусов вперед нам приходится дополнительно нагружать позвоночник на 12 килограммов.
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