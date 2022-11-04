Как можно пользоваться домашним интернетом, когда нет света: полезные советы

При отключениях света, когда мобильный интернет не тянет или его скорость не обеспечивает ваши требования, можно пользоваться домашним от подключенного к повербанку роутера по WiFi при использовании технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network).

Как работает такой способ, сохраняющий высокоскоростной интернет во время отключения электроэнергии - читайте в материале ниже .

Услуга GPON, которую предоставляют провайдеры, остается в рабочем состоянии, даже когда вырубается свет, так как часто операторы интернета поддерживают питание с помощью генератора.

Добавим, что технология GPON является наиболее энергоэффективной и позволяет сети работать без электроэнергии до 12 часов.

Как пользоваться домашним интернетом, когда нет света

Важно убедиться, что оптоволокно заведено в вашу квартиру. Нужно подключить оптический терминал, полученный при подключении, и роутер к дополнительному блоку питания, отмечают специалисты провайдера Gigabit by Vega.

Для различных потребностей - исходя из типа устройств и времени пользования - следует использовать разные решения для обеспечения дополнительного питания, есть разные рекомендации и инструкции:

Нужно только чтобы заработал интернет с Wi-Fi, и смартфон и/или ноутбук не требуют дополнительной зарядки

Для этого достаточно подключить Power Bank к оптическому терминалу (который уже находится у вас в квартире, предоставляется в пользование при подключении) и WiFi-роутер.

Для этого потребуются 2 провода USB - DC (5.5 мм * 2.1 мм) и 2 повербанка (по одному на каждое устройство). Например: кабель USB DC 5.5 мм * 2.1 мм 5V 90 см + Устройство бесперебойного питания Intenso PM5200 5200 mAh Black (PB930241), цена которых может составлять около 1485 гривен. Работать будет 2-4 часа.

Тут стоит обратить внимание - имея провода с повышением напряжения, можно от одного Power Bank подключить оба устройства, и все будет работать. Если кабели обычные без повышения, то на каждое устройство потребуется отдельный павербанк.

Чтобы время работы было больше - до 6 часов, можно использовать аналогичный комплект, с более мощным Power Bank от 20000 mAh (цена от 4 тысяч гривен), или же взять Устройство бесперебойного питания (UPS) на 400 ВА - например LogicPower LP-400ВА-3PS (LP16157) по цене около 2 тысяч гривен.

Способ остаться с домашним интернетом от роутера, используя повербанк, при отключении света (фото: facebook.com/PoznyakiOsokorkiHarkovsky)

Нужен интернет по WiFi и питание для ноутбука

Можно использовать Устройство бесперебойного питания (UPS) на 800 ВА, имеющие от 3-х розеток, тогда ваши устройства подключаются к бесперебойнику, как в обычные розетки.

Например, УБП Powercom RPT-800AP Schuko можно приобрести за 3360 гривен. Время работы в этом случае составит 2-4 часа.

А для 6-часовой работы есть вариант использовать UPS от 850 ВА (к примеру - Powercom CUB-850N по цене около 4100 гривен).

Нужен интернет для работы на стационарном компьютере

Для работы на 2 часа можно использовать Устройство бесперебойного питания (UPS) на 1500 ВА (к примеру - Powercom RPT-1500AP LCD Schuko за 7400 гривен).

Или, для работы в течение 4 часов, можно взять бесперебойник от 3000 ВА. Но цена такого удовольствия весьма "кусачая":например, УБП Powercom SRT-3000A LCD продают по почти 35,5 тысячи гривен.