Як модно одягатися взимку: топ-5 трендових речей, які варто додати в свій гардероб у 2025 році

Балаклава

Трендовий головний убір на зиму 2024-2025 - балаклава, який замінить і шапку, і шарф. Балаклави зазвичай призначені для захисту від холоду, особливо в екстремальних умовах, але модниці уподобали їх як частину міського стилю.

Носити балаклави можна і з теплими куртками, в яких немає капюшона, і з короткими дублянками. Наприклад, надягайте її з довгим пальто оверсайз, легінсами та затишними черевиками на хутрі.

Балаклава на зиму 2025 (фото: instagram.com/carolineblomst)

Яскрава дублянка

Це базова річ, яка зможе доповнити більшість ваших образів у осінньо-зимовий період. Найбажанішими залишаються дублянки коричневих, чорних та молочних відтінків, але можна приглянути і нестандартні, наприклад, рожевий.

Крім того, дублянка може бути двосторонньою. Одягайте яскраву дублянку-"тедді" з панамою зі штучного хутра, широкими джинсами з написами та теплими кросівками в тон. Завершить лук фіолетова сумка.

У такій дублянці вас помітять (фото: instagram.com/marianne_theodorsen)

В'язані шапки з широким відворотом

Однотонні шапки-біні із широким відворотом - ще один тренд зими 2024-2025. Часто модниці підбирають їх в одній кольоровій палітрі з верхнім одягом, але на кілька тонів темніше або світліше для вигідного контрасту.

Підберіть шапку на зиму (фото: instagram.com/pernilleteisbaek, instagram.com/anoukyve)

Сумка великого розміру зі шкіри або замші

У тренді також місткі сумки-шопери, які можуть бути виготовлені як зі шкіри, так і замші. З такою річчю можна скласти величезну кількість стильних луків на зиму. Найактуальніший колір - коричневий.

Модні сумки на зиму (фото: instagram.com/anoukyve)

Шуба зі штучного хутра

Пальто та шуби з еко-хутра - модний та практичний тренд. Такий верхній одяг може бути виготовлений з різних матеріалів, таких як овчина або штучна замша, що робить ваш образ більш цікавим. Зверніть увагу на нестандартні фасони та відтінки.

Шуби з еко-хутра (фото: instagram.com/hannastefansson, instagram.com/carolineblomst)