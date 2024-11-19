Как модно одеваться зимой: топ-5 трендовых вещей, которые следует добавить в свой гардероб в 2025 году

Зимой необходимо иметь под рукой несколько вариантов верхней одежды, брюк, джинсов и аксессуаров, чтобы составлять различные луки в зависимости от настроения и погодных условий. Также можно обратить внимание на вещи, которые сейчас в тренде.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, чем дополнить гардероб, чтобы стать самой модной и выделяться из толпы.

Балаклава

Трендовый головной убор на зиму 2024-2025 - балаклава, который заменит и шапку, и шарф. Балаклавы обычно предназначены для защиты от холода, особенно в экстремальных условиях, но модницы облюбовали их как часть городского стиля.

Носить балаклавы можно и с теплыми куртками, в которых нет капюшона, и с короткими дубленками. Например, надевайте ее с длинным пальто оверсайз, леггинсами и уютными ботинками на меху.

Балаклава на зиму 2025 (фото: instagram.com/carolineblomst)

Яркая дубленка

Это базовая вещь, которая сможет дополнить большинство ваших образов в осенне-зимний период. Самыми желанными остаются дубленки коричневых, черных и молочных оттенков, но можно присмотреть и нестандартные, например, розовый.

Кроме того, дубленка может быть двусторонней. Надевайте яркую дубленку-"тедди" с панамой из искусственного меха, широкими джинсами с надписями и теплыми кроссовками в тон. Завершит лук фиолетовая сумка.

В такой дубленке вас заметят (фото: instagram.com/marianne_theodorsen)

Вязанные шапки с широким отворотом

Однотонные шапки-бини с широким отворотом - еще один тренд зимы 2024-2025. Часто модницы подбирают их в одной цветовой палитре с верхней одеждой, но на несколько тонов темнее или светлее для выгодного контраста.

Подберите шапку на зиму (фото: instagram.com/pernilleteisbaek, instagram.com/anoukyve)

Сумка большого размера из кожи или замши

В тренде также вместительные сумки-шоперы, которые могут быть изготовлены как из кожи, так и замши. С такой вещью можно составить огромное количество стильных луков на зиму. Самый актуальный цвет - коричневый.

Модные сумки на зиму (фото: instagram.com/anoukyve)

Шуба из искусственного меха

Пальто и шубы из эко-меха - модный и практичный тренд. Такая верхняя одежда может быть сделана из различных материалов, таких как овчина или искусственная замша, что делает ваш образ более интересным. Обратите внимание на нестандартные фасоны и оттенки.

Шубы из эко-меха (фото: instagram.com/hannastefansson, instagram.com/carolineblomst)