Як модель, створена штучним інтелектом, заробляє тисячі доларів щомісяця

Як модель створена ШІ заробляє великі суми грошей щомісяця

Її звуть Айтана Лопес і вона фітнес-модель, яку створив штучний інтелект. За чотири місяці присутності в Instagram, вона має понад 120 тисяч підписників, а її щомісячний дохід становить понад 4 тисячі доларів.

Їй доводиться публікувати виключно фото, оскільки відео може розсекретити її несправжність. Проте кожна публікація дівчини збирає десятки тисяч вподобайок та безліч коментарів.

Це проект від іспанської компанії The Clueless. Їхня концепція роботи полягає в інвестуванні на створення неіснуючих в житті моделей, через те, що вартість роботи з інфлюєнсерами виходить досить дорогою.

Штучний інтелект створив модель, яка заробляє гроші (фото: instagram.com/fit_aitana)

А наприклад, Айтана чи будь-яка інша модель, може завжди бути там, де треба, хоч і витрати на її створення також значні. Проте й приносить вона гарні суми.

The Clueless не приховують своїх розробок, навпаки, вони рекламують послуги віртуальних моделей, як потенційних інфлюєнсерів для бізнесів.

Ба більше, Лопес створена згідно з останніми тенденціями у світі краси й це зробило її популярною. Але самі розробники кажуть, що зовнішність Айтани є "людиноподібною" і саме це видає її нереальність, адже вона занадто ідеальна.

Хоч творці й намагаються додати їй зморшок, імітують не розчісане волосся та роблять все можливе, щоб віртуальна модель була більш живою та схожою на людину.

У майбутньому компанія розробників, звісно, хоче продвинути своїх віртуальних моделей світовим брендам, аби вони повністю відповідали їхнім потребам.

Штучний інтелект створив модель, яка заробляє гроші (фото: instagram.com/fit_aitana)