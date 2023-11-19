Как модель, созданная искусственным интеллектом, зарабатывает тысячи долларов ежемесячно

Как модель, созданая ИИ, зарабатывает большие суммы денег ежемесячно

Ее зовут Айтан Лопес и она фитнес-модель, которую создал искусственный интеллект. За четыре месяца присутствия в Instagram она имеет более 120 тысяч подписчиков, а ее ежемесячный доход составляет более 4 тысяч долларов.

Ей приходится публиковать только фото, поскольку видео может рассекретить, что ее не существует. Однако каждая публикация девушки собирает десятки тысяч лайков и множество комментариев.

Это проект испанской компании The Clueless. Их концепция работы заключается в инвестировании на создание несуществующих в жизни моделей из-за того, что стоимость работы с инфлюенсерами получается достаточно дорогой.

Искусственный интеллект создал модель, зарабатывающую деньги (фото: instagram.com/fit_aitana)

А например, Айтана или любая другая модель может всегда быть там, где надо, хотя и затраты на ее создание также значительны. Однако и приносит она хорошие суммы.

The Clueless не скрывают своих разработок, напротив, они рекламируют услуги виртуальных моделей как потенциальных инфлюансеров для бизнесов.

Более того, Лопес создана согласно последним тенденциям в мире красоты и это сделало ее популярной. Но сами разработчики говорят, что внешность Айтаны "человекоподобная" и именно это выдает ее нереальность, ведь она слишком идеальна.

Хотя создатели и пытаются добавить ей морщин, имитируют не расчесанные волосы и делают все возможное, чтобы виртуальная модель была более живой и похожей на человека.

В будущем компания разработчиков, конечно, хочет продвинуть свои виртуальные модели мировым брендам, чтобы они полностью отвечали их потребностям.

Искусственный интеллект создал модель, зарабатывающую деньги (фото: instagram.com/fit_aitana)