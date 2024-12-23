Як Решетніки, Дантес та інші українські зірки прикрасили свої ялинки до Різдва та Нового року

Григорій та Христина Решетники

Декор цьогорічної ялинки зіркової родини золотисто-червоний, що створює атмосферу тепла і святкового блиску.

Тімур та Інна Мірошниченки

Тімур та Інна Мірошниченки поставили ялинку майже місяць тому. Прикрашали вони її всією родиною.

Світлана Тарабарова

Співачка Світлана Тарабарова цього року вирішила віддати перевагу класичному варіанту ялинки. Її новорічна красуня не прикрашена іграшками, а лише витончено обвита гірляндами.

Світлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova)

Володимир та Катерина Остапчуки

Телеведучий та його дружина Катерина, яка нещодавно народила Володимиру сина, поділилася, що спочатку планувала оформити ялинку в трендовому стилі з великим бантом. Однак, зрештою, відмовилася від цієї ідеї, адже таку прикрасу вибрали вже "майже всі".

Ялинка Володимира Остапчука (скріншот)

В кінцевому результаті Катерина зупинилася на золотисто-червоній палітрі, обравши для ялинки витончені квіти та метелики, що додали святковому дереву особливого шарму.

Таня Парфільєва

Новорічна ялинка інфлюенсерки та бізнесвумен Тані Парфільєвої вражає своїми розмірами - вона сягає майже трьох метрів у висоту. Прикрашене дерево червоно-золотистими іграшками.

Таня Парфільєва с сином (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Володимир Дантес та Даша Кацуріна

Кохана Володимира Дантеса, підприємиця Даша Кацуріна, разом із дітьми Олександрою та Іваном створила святковий декор для новорічної ялинки. Серед її прикрас можна побачити гриби та кулі.

Ялинка Володимира Дантеса та Даші Кацуріної (скріншот)

Сергій Танчинець

Лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець та його кохана, піарниця Юліана Корецька, підійшли до декору ялинки креативно. На дереві, замість звичних іграшок, розміщені спільні фотографії пари.

Ялинка Сергія Танчинця (скріншот)

Наталія Могилевська

У будинку співачки красується велика пухнаста жива ялинка, яка наповнила її оселю ароматом хвої та створила справжню атмосферу свята.