Як за мінімум грошей зробити "дорогий" інтер'єр: 7 прийомів, які завжди працюють

Інтер’єр, який виглядає елегантно та дорого, не обов’язково потребує великих фінансових витрат. Основне - це знати перевірені дизайнерські прийоми, які завжди працюють.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які рішення у інтер'єрі створюють враження статусу, затишку та гармонії і не втрачають актуальності роками.
Інтер’єр стає справді цікавим, коли в ньому з’являються тактильні матеріали. Дерево додає тепла, камінь - солідності, а текстиль - комфорту. Гармонійно виглядає мікс глянцевих і матових поверхонь, скла та металу. Важливо не перевантажувати простір - вибирайте матеріали в одній колірній гамі.
Монохром завжди надає інтер’єру стриманої вишуканості. Використовуйте відтінки однієї гами, граючи з насиченістю кольору. Добре працюють сірі, карамельні, пудрові та темно-сині тони. Додатково введіть різні фактури - дерево, бархат, скло чи матові поверхні - це додасть об’єму простору.
Світло здатне повністю змінити сприйняття простору. Комбінуйте основне, точкове, настільне освітлення та декоративну підсвітку. М’яке світло робить інтер’єр затишним і візуально глибшим. Локальні джерела світла допомагають акцентувати фактури та цікаві елементи дизайну.
Меблі з чіткими формами виглядають стильно та стримано. Мінімалізм завжди асоціюється з високим класом, особливо якщо використовуються якісні матеріали. Монолітні конструкції, комбіновані з відкритими полицями - тренд останніх років. Важлива не лише естетика, а й функціональність і ергономіка.
Грамотне зонування необхідне і в великих будинках, і в квартирах-студіях. Розділити простір можна за допомогою меблів, освітлення або перегородок. Наприклад, барні стійки чи відкриті стелажі зберігають повітряність і задають структуру. Вбудовані системи зберігання допоможуть уникнути візуального шуму.
Жоден розкішний інтер’єр не обходиться без унікальних деталей. Це можуть бути витончені світильники, предмети мистецтва або дизайнерські меблі. Акценти мають гармонійно вписуватись у загальну концепцію. Вони виражають особистість господарів і створюють атмосферу унікальності.
Якісний текстиль додає інтер’єру завершеності. Щільні штори, м’які подушки та декоративні пледи створюють теплу атмосферу. Вибирайте натуральні тканини або їхні дорогі аналоги з благородним блиском. Поєднання кольору й текстури в текстилі формує враження продуманого, дорогого дизайну.
Вас може зацікавити
Під час написання матеріалу було використано джерела: видання Apartment Therapy, Homes and Gardens, Forbes Home.