Как за минимум денег сделать "дорогой" интерьер: 7 приемов, которые всегда работают

Интерьер, который выглядит элегантно и дорого, не обязательно требует больших финансовых затрат. Главное - это знать проверенные дизайнерские приемы, которые всегда работают.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие решения в интерьере создают впечатление статуса, уюта и гармонии и не теряют актуальности годами.
Интерьер становится действительно интересным, когда в нем появляются тактильные материалы. Дерево добавляет тепла, камень - солидности, а текстиль - комфорта. Гармонично смотрится микс глянцевых и матовых поверхностей, стекла и металла. Важно не перегружать пространство - выбирайте материалы в одной цветовой гамме.
Монохром всегда придает интерьеру сдержанной изысканности. Используйте оттенки одной гаммы, играя с насыщенностью цвета. Хорошо работают серые, карамельные, пудровые и темно-синие тона. Дополнительно введите различные фактуры - дерево, бархат, стекло или матовые поверхности - это придаст объема пространству.
Свет способен полностью изменить восприятие пространства. Комбинируйте основное, точечное, настольное освещение и декоративную подсветку. Мягкий свет делает интерьер уютным и визуально более глубоким. Локальные источники света помогают акцентировать фактуры и интересные элементы дизайна.
Мебель с четкими формами выглядит стильно и сдержанно. Минимализм всегда ассоциируется с высоким классом, особенно если используются качественные материалы. Монолитные конструкции, комбинированные с открытыми полками - тренд последних лет. Важна не только эстетика, но и функциональность и эргономика.
Грамотное зонирование необходимо и в больших домах, и в квартирах-студиях. Разделить пространство можно с помощью мебели, освещения или перегородок. Например, барные стойки или открытые стеллажи сохраняют воздушность и задают структуру. Встроенные системы хранения помогут избежать визуального шума.
Ни один роскошный интерьер не обходится без уникальных деталей. Это могут быть изящные светильники, предметы искусства или дизайнерская мебель. Акценты должны гармонично вписываться в общую концепцию. Они выражают личность хозяев и создают атмосферу уникальности.
Качественный текстиль придает интерьеру завершенности. Плотные шторы, мягкие подушки и декоративные пледы создают теплую атмосферу. Выбирайте натуральные ткани или их дорогие аналоги с благородным блеском. Сочетание цвета и текстуры в текстиле формирует впечатление продуманного, дорогого дизайна.
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При написании материала были использованы источники: издания Apartment Therapy, Homes and Gardens, Forbes Home.