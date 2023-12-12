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Як міграційні зміни у Британії, можуть вплинути на українців

Як міграційні зміни у Британії вплинуть на українців (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Велика Британія є дуже розвиненою та сучасною країною, яка змінюється та розвивається. Саме тому вже наступного року Британія планує внести міграційні зміни.

Про те, яким чином це може вплинути на українців, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки Ольги Резнікової, яка ділиться у своєму блозі досвідом життя в різних країнах.

Які міграційні зміни відбудуться в Британії 

Британія прийняла дуже жорсткі зміни у міграційній політиці. Але тут є декілька основних пунктів. 

По-перше, щоб отримати Skilled worked  visa, тобто, ту, яку найчастіше пропонують українцям, щоб залишитись, тепер потрібно мати контракт із зарплатнею 38 тисяч 700 на рік, замість 26 тисяч 200 на рік, як було раніше.

 Однак лікарі та вчителі є виключенням.  Це зроблено для того, щоб шукати здібних працівників в першу чергу, серед британців. 

По-друге, щоб запросити члена родини, чоловіка чи дружину, зарплата також має бути мінімум 38 тисяч 700, замість 18 тисяч 700, як раніше. Однак це правило не діє для британських та ірландських громадян, а також для людей з правом на постійне проживання та для біженців. 

По-третє, люди з візою Careworkwer більше не зможуть привозити свої родини. 

Також уряд хоче передивитися можливість студентам та випускникам привозити членів родини. 

Всі ці зміни вступлять у силу навесні 2024 року 

Що ці зміни означають для українців 

Поки що доля української схеми взагалі невідома і поки війна не закінчилась, ця програма буде продовжуватися. Якщо ж ви бажаєте залишитись, то потрібно одразу розраховувати на висококваліфіковану та оплачувану роботу. 

Якщо ж ні, то зрештою використовуйте цей час для заробітку грошей, щоб повернувшись додому, мати гарний стартовий капітал для бізнесу, відбудови будинку і для фінансової подушки поточних витрат.

Отже, тим українцям, які вже живуть у Великій Британії поки що немає за що перейматися та думати, що робити далі, а можна спокійно продовжувати працювати.

Раніше ми розповідали про те, як українцям отримати грант на безоплатне навчання в Оксфорді.

Також читайте наш матеріал про країни, які готові платити українським біженцям, щоб вони повернулися додому.

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Великобританія