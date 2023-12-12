Как миграционные изменения в Британии могут повлиять на украинцев

Какие миграционные изменения произойдут в Британии

Великобритания приняла очень жесткие изменения в миграционной политике. Но есть несколько основных пунктов.

Во-первых, чтобы получить Skilled worked visa, то есть, которую чаще всего предлагают украинцам, чтобы остаться, теперь нужно иметь контракт с зарплатой 38 тысяч 700 в год, вместо 26 тысяч 200 в год, как было раньше.

Однако врачи и учителя исключение. Это сделано для того, чтобы искать способных работников, в первую очередь, среди британцев.

Во-вторых, чтобы пригласить члена семьи, мужа или жену, зарплата также должна быть минимум 38 тысяч 700 вместо 18 тысяч 700, как раньше. Однако это правило не действует для британских и ирландских граждан, а также людей с правом на постоянное проживание и для беженцев.

В третьих, люди с визой Careworkwer больше не смогут привозить свои семьи.

Также правительство хочет пересмотреть возможность студентам и выпускникам привозить членов семьи.

Все эти изменения вступят в силу весной 2024 года.

Что эти изменения означают для украинцев

Пока судьба украинской схемы вообще неизвестна и пока война не закончилась, эта программа будет продолжаться. Если же вы хотите остаться, нужно сразу рассчитывать на высококвалифицированную и оплачиваемую работу.

В противном случае используйте это время для заработка денег, чтобы вернувшись домой, иметь хороший стартовый капитал для бизнеса, восстановления дома и для финансовой подушки текущих расходов.

Следовательно, тем украинцам, которые уже живут в Великобритании, пока не за что беспокоиться и думать, что делать дальше, а можно спокойно продолжать работать.