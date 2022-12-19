Як у магазині відрізнити справжню червону ікру від підробки: дієві способи

Які існують підробки та чому вони небезпечні

Білкова. У її основі молоко, курячі яйця, желатин або соя. Білок піддають обробці високою температурою, через що він зварюється та стає круглим.

Імітована. Це вже не зовсім штучна ікра, просто замість горбуші, кети, кижуча, форелі або сьомги беруть щуку, тріску, мойву або палтуса.

Головна небезпека підробки полягає в барвниках, якими її обробляють. Вони здатні викликати алергічні реакції та стати причиною проблем із роботою шлунково-кишкового тракту.

Як перевірити ікру прямо в магазині

Не купуйте на стихійних ринках

Можете не сумніватися, що там ви точно отримаєте підробку. У супермаркетах хороший вибір перевірених торгових марок і відповідні умови зберігання.

До того у великих маркетах відповідні для ікри умови перевезення та зберігання, тому в її свіжості сумніватися не доведеться.

Ретельно вивчіть упаковку

На ній обов'язково повинна бути вказана наступна інформація:

дата виготовлення - хороша ікра зберігається до двох років.

відомості про виробника.

індекс рибної промисловості.

склад - він не може містити нічого зайвого, окрім ікри та консервантів. Якщо там зазначено вміст уротропіну (Е-239), у жодному разі не купуйте цю ікру. Продукт може оброблятися лише кухонною сіллю.

Як вибрати якісну червону ікру (фото: Freepik)

Огляньте й саму банку. Вона повинна бути щільно закритою та не деформованою. Можна також потрясти банку. Якщо почуєте звук булькання, це вказує на те, що продукт розбавили водою.

Зверніть увагу на вартість

Очевидно, що якщо ціна на ікру занадто низька, це не може бути справжній якісний морепродукт. Зараз вартість на червону ікру в Україні стартує від 200 гривень за 100 грамів. Тому вживати дешевший товар точно не варто, якщо не хочете витратити гроші даремно.

Як перевірити ікру вдома

Для цього навіть не обов'язково куштувати морепродукт - просто подивіться на колір і форму ікринок. Натуральні виглядають цілими кульками однорідного насиченого відтінку, пружними, з помірним рибним запахом.

Щоб точно перевірити ікру на справжність, можна опустити ікринки в воду. Справжні лише трохи посвітлішають і потонуть, а підробка - просто розчиниться і забарвить рідину.