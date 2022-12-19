Как в магазине отличить настоящую красную икру от подделки: действенные способы

Какие существуют подделки и почему они опасны

Белковая. В ее основе молоко, куриные яйца, желатин или соя. Белок обрабатывают высокой температурой, из-за чего он сваривается и становится круглым.

Имитированная. Это уже не совсем искусственная икра, просто вместо горбуши, кеты, кижуча, форели или семги берут щуку, треску, мойву или палтуса.

Главная опасность подделки заключается в красителях, которыми ее возделывают. Они способны вызвать аллергические реакции и стать причиной проблем желудочно-кишечного тракта.

Как проверить икру прямо в магазине

Не покупайте на стихийных рынках

Можете не сомневаться, что там вы точно получите подлог. В супермаркетах хороший выбор проверенных торговых марок и соответствующие условия хранения.

К тому же в больших маркетах подходящие для икры условия перевозки и хранения, поэтому в ее свежести сомневаться не придется.

Тщательно изучите упаковку

На ней обязательно должна быть указана следующая информация:

дата изготовления - хорошая икра сохраняется до двух лет.

сведения о производителе.

индекс рыбной промышленности

состав - он не может содержать ничего лишнего, кроме икры и консервантов. Если указано содержание уротропина (Е-239), ни в коем случае не покупайте эту икру. Продукт может обрабатываться только кухонной солью.

Как выбрать качественную красную икру (фото: Freepik)

Осмотрите и саму банку. Она должна быть плотно закрыта и не деформирована. Можно также потрясти банку. Если вы услышите звук булькания, это указывает на то, что продукт разбавили водой.

Обратите внимание на стоимость

Очевидно, что если цена икру слишком низкая, это не может быть настоящий качественный морепродукт. Сейчас стоимость красной икры в Украине стартует от 200 гривен за 100 граммов. Поэтому употреблять более дешевый товар точно не стоит, если не хотите потратить деньги зря.

Как проверить икру дома

Для этого даже необязательно пробовать морепродукт - просто посмотрите на цвет и форму икринок. Натуральные смотрятся целыми шариками однородного насыщенного оттенка, упругими, с умеренным рыбным запахом.

Чтобы точно проверить икру на подлинность, можно опустить икринку в воду. Настоящие лишь немного посветлеют и утонут, а подделка просто растворится и окрасит жидкость.