Як людина притягує чужі неприємності: перевірте, чи не робите ви ці помилки

Неприємні сценарії

Людина в голові прокручує ситуації, які тільки мають статися або можуть статися. І при цьому налаштовує себе на невдачі, біди, поразку – усі варіанти негативного розвитку. Так ми пускаємо у своє життя неприємну, тривожну та токсичну інформацію.

Наприклад, перед тестом чи іспитом ми по колу повторюємо установку: "у мене не вийде, я не здам". Або ж людина часто дивиться відеоконтент, де фігурують сварки, бійки. З великою ймовірністю ці неприємності завантажаться у життя такої людини.

Самосаботаж

Або підсвідома спроба закрити собі шлях до успіху. Людина на психологічному рівні не готова до успіху, і при перших його проявах, організм і підсвідомість на рівні здоров'я та поведінки починає саботувати процес розвитку.

Перед важливою зустріччю людина потрапляє в халепу, ламає ногу або отримує харчове отруєння. Є й інший варіант: Коля заробив пристойну суму, на радощах випив зайвого, потрапив у неприємності та витратив більше, ніж заробив напередодні.

Неправильні фрази

Людина використовує слова та фрази, які можуть енергетично притягнути неприємності інших людей. Це вже на рівні енергетики.

У відповідь на скарги співрозмовника, ми щиро говоримо: "Мені б твої проблеми". Всесвіт чує запит і підвантажує в життя людини чужі чи схожі неприємності.

"Не жили багато, нема чого і починати" - такий стиль мислення при появі грошей буде притягувати проблеми, щоб цих грошей швидше позбутися.