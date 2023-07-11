ua ru
Вт, 11 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як люди обирають партнерів для стосунків: психологи вказали на цікавий нюанс

Новость на русском →
Вівторок 11 липня 2023 20:35
Як люди обирають партнерів для стосунків: психологи вказали на цікавий нюанс Який нюанс має значення при виборі партнера (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Міжнародна команда вчених з Австралії та Великобританії провела дослідження на тему вибору партнерів для інтимних стосунків, а також для шлюбу. З'ясувалося, що є одна цікава деталь, яка фігурує в більшості пар.

Результати цього дослідження опублікували у журналі Evolution and Human Behavior.

Як проводили дослідження

Вчені з університету Квінсленду в Австралії та університету Стерлінга у Великій Британії вирішили дізнатися більше про те, як люди обирають собі партнерів для інтимних стосунків і для шлюбу.

Для експерименту було відібрано майже 700 осіб обох статей гетеросексуальної орієнтації. Добровольців розділили на пари – чоловік та жінка.

Кожній парі запропонували поспілкуватись один з одним протягом трьох хвилин (за принципом швидких побачень). Після кожного побачення обидва учасники заповнювали коротку анкету, де показувалося, наскільки їх привабив партнер, з яким вони спілкувалися.

Загалом вчені організували 1188 взаємодій між парами однієї етнічної приналежності та 1097 взаємодій між людьми різних національностей. Кожну пару вчені фотографували - щоб порівняти їхні анкети та можливу зовнішню схожість.

Що показали результати дослідження

Виявилося, що схожість осіб у парах відіграла певну роль у тому, наскільки привабливими люди вважали один одного – чим більше вони були схожі, тим привабливішими вони вважали свого партнера. Тобто - їм подобалося те обличчя, яке було найбільше схожим на їхнє власне.

Учасники, зазвичай, вважали більш симпатичними людей своєї національності, ніж іншого етносу. А ще вони оцінювали партнера як більш розуміючого і того, хто заслуговує на більше довіри - у тому випадку, коли він зовні нагадував їх самих.

Раніше неодноразово вказувалося, що "протилежності притягуються", але йшлося швидше про внутрішні якості. А нове дослідження показує, що зовнішність таки має значення.

Люди обирають представників протилежної статі "схожих на себе" - буквально з першого погляду.

А ось чи збережеться ця тенденція після тривалого спілкування пари – вченим ще належить з'ясувати. Але вже зараз можна сказати впевнено - при знайомстві людина найчастіше починає цікавитися тим, у кого є зовнішня схожість із нею самою.

До речі, раніше ми писали, скільки разів людина може закохатися за своє життя.

А ще розповідали про те, що названо найскладніший етап стосунків, на якому вони розвалюються.

Читайте РБК-Україна в Google News
исследование кохання