Як лікуватись, якщо немає грошей: лікар дала важливі поради

Ціни на якісні ліки зараз дуже високі. Наприклад, не у всіх бабусь є можливість лікуватись якісними дорогими препаратами. Вихід з такої ситуації є, варто лише знати як діяти, щоб допомогти собі.
Про це повідомила терапевт та гастроентеролог Анна Бакшеєва в Instagram.
За словами лікаря, медична система, нажаль, не дуже вміє турбуватися про якість життя. Держава не надасть безкоштовно Ібупрофен, а лише може дати ліки від тиску, щоб не виник інсульт.
Саме для цього існує програма "Доступні ліки". Вона повністю покриває лікування серцево-судинних хвороб, цукрового діабету II типу та астми.
Терапевт каже, що найдешевші ліки, які є у програмі можна придбати безкоштовно, за інші - внести доплату від 15 грн на 3 місяці.
Зокрема, багато людей просто лінуються піти за рецептом до лікаря.
"Більшість з тих пацієнтів, які не беруть безкоштовні ліки не п‘ють жодних взагалі і мають запущені хвороби. Деякі замість цього збирають гроші, щоб 2 рази в рік прокапатися недієвими препаратами, чи "оздоровитися" десь у санаторії", - йдеться у повідомленні.
Важливо пам'ятати, що безкоштовні ліки не найкращі зі всіх існуючих, але вони дієві. Регулярний прийом цих ліків запобігають негативних наслідків хвороб та подовжують життя.
Для лікування бронхіальної астми:
За програмою "Доступні ліки" люди з цукровим діабетом II типу, можуть отримати такі ліки:
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