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Как лечиться, если нет денег: врач дала важные советы

Как лечиться, если нет денег (kr-rada.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Цены на качественные лекарства сейчас очень высоки. К примеру, не у всех бабушек есть возможность лечиться качественными дорогими препаратами. Выход из такой ситуации есть, стоит только знать, как действовать, чтобы помочь себе.

Об этом сообщила терапевт и гастроэнтеролог Анна Бакшеева в Instagram.

Что следует знать

По словам врача, медицинская система, к сожалению, не очень умеет беспокоиться о качестве жизни. Государство не предоставит бесплатно Ибупрофен, а только может дать лекарства от давления, чтобы не возник инсульт.

Именно для этого существует программа "Доступное лекарство". Она полностью покрывает лечение сердечно-сосудистых болезней, сахарного диабета II типа и астмы.

Терапевт говорит, что самое дешевое лекарство, которое есть в программе можно приобрести бесплатно, за остальное - внести доплату от 15 грн на 3 месяца.

В частности, многие просто ленятся пойти по рецепту к врачу.

"Большинство из тех пациентов, которые не берут бесплатные лекарства, не пьют никаких вообще и имеют запущенные болезни. Некоторые вместо этого собирают деньги, чтобы 2 раза в год прокапаться недейственными препаратами, или "оздоровиться" где-нибудь в санатории", - говорится в сообщении.

Важно помнить, что бесплатные лекарства не лучшие из всех существующих, но они действенны. Регулярный прием этого лекарства предотвращают негативные последствия болезней и продлевают жизнь.

Какие лекарства предоставляются бесплатно

Для лечения бронхиальной астмы:

  • Беклометазон;
  • Будесонид;
  • Сальбутамол.

По программе "Доступные лекарства" люди с сахарным диабетом II типа могут получить следующие лекарства:

  • Метформин;
  • Гликлазид;
  • Глубенкламид.

Бесплатные лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (фото: instagram.com/baksheieva.therapy)

Ранее мы сообщали, сколько действует электронный рецепт на лекарства и как получить бумажный вариант.

Также мы писали, за что не нужно платить в случае хирургической операции.

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